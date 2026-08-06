HD 7/17 Cage-ST
До 700 литра вода на час за оптимални резултати при почистване: мощна HD 7/17 M Cage водоструйка със стоманена тръбна рамка, трифазен двигател и автоматично освобождаване на налягането.
HD 7/17 M Cage ST с трифазен двигател е мобилен и здрав уред за почистване с високо налягане, снабден с прахово боядисана стоманена тръбна рамка, която е проектирана за тежки условия на работа при вертикална или хоризонтална употреба. Новата 3-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава е лесно достъпна благодарение на удобния за обслужване дизайн и дава възможност за 20% по-висока почистваща и енергийна ефективност. За защита на помпата е инсталиран допълнителен филтър за вода, докато автоматичното освобождаване на налягането предотвратява претоварване на помпата и другите компоненти с високо налягане при работа и в режим на готовност. Нашият иновативен пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. Бързодействащите връзки EASY! Lock дават възможност за пет пъти по-бърза от конвенционалните винтови връзки, без да се прави компромис с надеждността или здравината.
Характеристики и предимства
Издръжлив и здравИздръжлива рамка от стоманени тръби, която предпазва всички компоненти. Тръбната стоманена рамка е подходяща и за лесно закрепване и закрепване на машината в сервизен автомобил. Здравото пластмасово шаси предпазва помпата от повреда и замърсявания.
Висококачествено оборудванеАвтоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане. Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Лесно сервизиране.Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори. Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака. Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Повишена енергийна ефективност.
- Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
- 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Ефективни и спестяващи време решения.
- Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Гъвкава работа.
- Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
- Скоба за фиксиране на пеногенератор.
- EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|700
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|170 / 17
|Максимално налягане (бар/МПа)
|255 / 25,5
|Мощност на свързване (кВт)
|4,2
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|3/4″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|36,6
|Тегло с опаковката (кг)
|40,878
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|420 x 460 x 970
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force
- Струйник: 840 мм
- Power дюза
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
- Прекъсване на налягането
Видео
Сфера на приложение
- Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността