HD 7/17 M Cage ST с трифазен двигател е мобилен и здрав уред за почистване с високо налягане, снабден с прахово боядисана стоманена тръбна рамка, която е проектирана за тежки условия на работа при вертикална или хоризонтална употреба. Новата 3-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава е лесно достъпна благодарение на удобния за обслужване дизайн и дава възможност за 20% по-висока почистваща и енергийна ефективност. За защита на помпата е инсталиран допълнителен филтър за вода, докато автоматичното освобождаване на налягането предотвратява претоварване на помпата и другите компоненти с високо налягане при работа и в режим на готовност. Нашият иновативен пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. Бързодействащите връзки EASY! Lock дават възможност за пет пъти по-бърза от конвенционалните винтови връзки, без да се прави компромис с надеждността или здравината.