HD 6/15 St
Компактна водоструйка HD 6/15 M St за стационарна употреба с променливо токов асинхронен мотор, възможност за монтиране на стена, дебит от 600 литра на час и автоматично освобождаване на налягането.
Новата 3-бутална аксиална помпа със закалени бутала от неръждаема стомана е ядрото на мощната HD 6/15 M St с променливо-токов асинхронен мотор. Той осигурява до 20% по-висока енергийна ефективност и мощност, като гарантира дълъг живот и осигурява работно налягане от 150 бара. Вграденият фин воден филтър надеждно отстранява замърсяванията и заедно с функцията за автоматично освобождаване на налягането надеждно предпазва помпата и останалите компоненти за високо налягане. В допълнение, машината от среден клас има изключително удобен и лесен за употреба дизайн, с лесен достъп до всички важни компоненти. Независимо дали се използва във вертикално или хоризонтално положение: триточкова опора на гърба на машината осигурява лесен вертикален монтаж на стена.
Характеристики и предимства
Висококачествено оборудванеАвтоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане. Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Гъвкава работа.Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
Подготвена за стационарна употреба.Лесна и зрава 3-токова система за закрепване на стена на гърба на машината. Пестящ място компактен дизайн. Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Лесно сервизиране.
- Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
- Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
- Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Повишена енергийна ефективност.
- Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
- 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|560
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|150 / 15
|Максимално налягане (бар/МПа)
|225 / 22,5
|Мощност на свързване (кВт)
|3,1
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|3/4″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|20,5
|Тегло с опаковката (кг)
|22,923
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|290 x 300 x 565
Оборудване
- Прекъсване на налягането
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за строителни изпълнители, търговци, доставчици на строителни услуги и местните власти.