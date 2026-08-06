Новата 3-бутална аксиална помпа със закалени бутала от неръждаема стомана е ядрото на мощната HD 6/15 M St с променливо-токов асинхронен мотор. Той осигурява до 20% по-висока енергийна ефективност и мощност, като гарантира дълъг живот и осигурява работно налягане от 150 бара. Вграденият фин воден филтър надеждно отстранява замърсяванията и заедно с функцията за автоматично освобождаване на налягането надеждно предпазва помпата и останалите компоненти за високо налягане. В допълнение, машината от среден клас има изключително удобен и лесен за употреба дизайн, с лесен достъп до всички важни компоненти. Независимо дали се използва във вертикално или хоризонтално положение: триточкова опора на гърба на машината осигурява лесен вертикален монтаж на стена.