HD 6/15 St

Компактна водоструйка HD 6/15 M St за стационарна употреба с променливо токов асинхронен мотор, възможност за монтиране на стена, дебит от 600 литра на час и автоматично освобождаване на налягането.

Новата 3-бутална аксиална помпа със закалени бутала от неръждаема стомана е ядрото на мощната HD 6/15 M St с променливо-токов асинхронен мотор. Той осигурява до 20% по-висока енергийна ефективност и мощност, като гарантира дълъг живот и осигурява работно налягане от 150 бара. Вграденият фин воден филтър надеждно отстранява замърсяванията и заедно с функцията за автоматично освобождаване на налягането надеждно предпазва помпата и останалите компоненти за високо налягане. В допълнение, машината от среден клас има изключително удобен и лесен за употреба дизайн, с лесен достъп до всички важни компоненти. Независимо дали се използва във вертикално или хоризонтално положение: триточкова опора на гърба на машината осигурява лесен вертикален монтаж на стена.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 6/15 St: Висококачествено оборудване
Висококачествено оборудване
Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане. Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Водоструйка HD 6/15 St: Гъвкава работа.
Гъвкава работа.
Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
Водоструйка HD 6/15 St: Подготвена за стационарна употреба.
Подготвена за стационарна употреба.
Лесна и зрава 3-токова система за закрепване на стена на гърба на машината. Пестящ място компактен дизайн. Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Лесно сервизиране.
  • Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
  • Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
  • Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Повишена енергийна ефективност.
  • Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
  • 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 560
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 150 / 15
Максимално налягане (бар/МПа) 225 / 22,5
Мощност на свързване (кВт) 3,1
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 20,5
Тегло с опаковката (кг) 22,923
Размери (Д × Ш × В) (мм) 290 x 300 x 565

Оборудване

  • Прекъсване на налягането
Водоструйка HD 6/15 St
Водоструйка HD 6/15 St
Водоструйка HD 6/15 St
Водоструйка HD 6/15 St
Водоструйка HD 6/15 St

Видео

Сфера на приложение
  • Идеална за строителни изпълнители, търговци, доставчици на строителни услуги и местните власти.
Аксесоари
Почистващи препарати