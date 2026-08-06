HD 7/17 MXA Plus
С работно налягане от 170 бара, 3-бутална аксиална помпа и стандартна макара с маркуч, мобилният HD 7/17 MX впечатлява при ежедневна употреба. Удобен за обслужване дизайн на машината.
Благодарение на интегрираната макара с маркуч, боравенето с маркуча за високо налягане на HD 7/17 MX не може да бъде по-лесно. И също толкова лесен е достъпът до свързаните с обслужването компоненти, докато аксесоарите, като ротационната дюза, приставката за повърхности и опцията за пеногенератор могат да се съхраняват директно на машината за безопасно транспортиране. Трифазният двигател с управление на налягането и по-специално новоразработената технология на помпата осигуряват до 20% по-висока енергийна ефективност и почистване. Функцията за автоматично освобождаване на налягането, която се предлага стандартно, осигурява защитата на компонентите с високо налягане от натоварвания при работа в режим на готовност. Друго оборудване, което се предлага като стандарт, включва пистолет за високо налягане EASY! Force, който използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, и бързите връзки EASY! Lock, които позволяват работа с пет пъти по-бързо от конвенционалните винтови връзки, без да се компрометира здравината или дълголетието. HD 7/17 MX е проектирана, както за вертикална, така и за хоризонтална употреба.
Характеристики и предимства
Пружинно монтирана автоматична макара с маркуч
- Максимален комфорт при работа с маркуча за високо налягане.
- Прави възможни кратки времена за настройка благодарение на бързото навиване и развиване.
- Избягвайте опасности, като по този начин увеличавате безопасността при работа.
Допълнителна стойка
- Увеличава зоната на машината.
- Увеличава стабилността при наклон при работа в изправено положение.
Висококачествено оборудване
- Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот.
- Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане.
- Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
- Скоба за фиксиране на пеногенератор.
- EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
- Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Висока мобилност.
- Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон , като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство.
- Лесно съхранение в превозни средства.
- Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Гъвкава работа.
- Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
- Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.
Лесно сервизиране.
- Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
- Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
- Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Ефективни и спестяващи време решения.
- Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Повишена енергийна ефективност.
- Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
- 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|700
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|170 / 17
|Максимално налягане (бар/МПа)
|255 / 25,5
|Мощност на свързване (кВт)
|4,2
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|3/4″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|37,105
|Тегло с опаковката (кг)
|41
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 455 x 966
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force
- Струйник: 840 мм
- Power дюза
- Ротационна дюза
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Тип маркуч за високо налягане: Гъвкав
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- ANTI!Twist
- Прекъсване на налягането
Видео
Сфера на приложение
- Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността