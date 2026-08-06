HD 7/17 MXA Plus

С работно налягане от 170 бара, 3-бутална аксиална помпа и стандартна макара с маркуч, мобилният HD 7/17 MX впечатлява при ежедневна употреба. Удобен за обслужване дизайн на машината.

Благодарение на интегрираната макара с маркуч, боравенето с маркуча за високо налягане на HD 7/17 MX не може да бъде по-лесно. И също толкова лесен е достъпът до свързаните с обслужването компоненти, докато аксесоарите, като ротационната дюза, приставката за повърхности и опцията за пеногенератор могат да се съхраняват директно на машината за безопасно транспортиране. Трифазният двигател с управление на налягането и по-специално новоразработената технология на помпата осигуряват до 20% по-висока енергийна ефективност и почистване. Функцията за автоматично освобождаване на налягането, която се предлага стандартно, осигурява защитата на компонентите с високо налягане от натоварвания при работа в режим на готовност. Друго оборудване, което се предлага като стандарт, включва пистолет за високо налягане EASY! Force, който използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, и бързите връзки EASY! Lock, които позволяват работа с пет пъти по-бързо от конвенционалните винтови връзки, без да се компрометира здравината или дълголетието. HD 7/17 MX е проектирана, както за вертикална, така и за хоризонтална употреба.

Характеристики и предимства
Пружинно монтирана автоматична макара с маркуч
  • Максимален комфорт при работа с маркуча за високо налягане.
  • Прави възможни кратки времена за настройка благодарение на бързото навиване и развиване.
  • Избягвайте опасности, като по този начин увеличавате безопасността при работа.
Допълнителна стойка
  • Увеличава зоната на машината.
  • Увеличава стабилността при наклон при работа в изправено положение.
Висококачествено оборудване
  • Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот.
  • Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане.
  • Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
  • Скоба за фиксиране на пеногенератор.
  • EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
  • Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Висока мобилност.
  • Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон , като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство.
  • Лесно съхранение в превозни средства.
  • Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Гъвкава работа.
  • Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
  • Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.
Лесно сервизиране.
  • Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
  • Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
  • Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Ефективни и спестяващи време решения.
  • Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Повишена енергийна ефективност.
  • Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
  • 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 700
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 170 / 17
Максимално налягане (бар/МПа) 255 / 25,5
Мощност на свързване (кВт) 4,2
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 37,105
Тегло с опаковката (кг) 41
Размери (Д × Ш × В) (мм) 400 x 455 x 966

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force
  • Струйник: 840 мм
  • Power дюза
  • Ротационна дюза

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Гъвкав
  • Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
  • ANTI!Twist
  • Прекъсване на налягането
Водоструйка HD 7/17 MXA Plus
Водоструйка HD 7/17 MXA Plus
Водоструйка HD 7/17 MXA Plus
Водоструйка HD 7/17 MXA Plus
Водоструйка HD 7/17 MXA Plus
Водоструйка HD 7/17 MXA Plus

Видео

Сфера на приложение
  • Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността
Аксесоари
Почистващи препарати