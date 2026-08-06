Благодарение на интегрираната макара с маркуч, боравенето с маркуча за високо налягане на HD 7/17 MX не може да бъде по-лесно. И също толкова лесен е достъпът до свързаните с обслужването компоненти, докато аксесоарите, като ротационната дюза, приставката за повърхности и опцията за пеногенератор могат да се съхраняват директно на машината за безопасно транспортиране. Трифазният двигател с управление на налягането и по-специално новоразработената технология на помпата осигуряват до 20% по-висока енергийна ефективност и почистване. Функцията за автоматично освобождаване на налягането, която се предлага стандартно, осигурява защитата на компонентите с високо налягане от натоварвания при работа в режим на готовност. Друго оборудване, което се предлага като стандарт, включва пистолет за високо налягане EASY! Force, който използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, и бързите връзки EASY! Lock, които позволяват работа с пет пъти по-бързо от конвенционалните винтови връзки, без да се компрометира здравината или дълголетието. HD 7/17 MX е проектирана, както за вертикална, така и за хоризонтална употреба.