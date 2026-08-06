HD 7/17 P Modul
Водоструйка HD 7/17 M St с мощна и здрава три-бутална аксиална помпа със закалени бутала от неръждаема стомана, трифазен мотор и с възможност за монтаж на стена за стационарна употреба.
С дебит от около 700 литра на час и работно налягане до 170 бара, мощната водоструйка HD 7/17 M St с трифазен мотор и електрически превключвател за контрол на налягането се доказва в тежки ежедневни условия. Новоразработената технология на помпата, включваща три-бутална аксиална помпа със закалени бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава, гарантира дълъг експлоатационен живот и увеличена енергийната ефективност с около 20%. Машината е предназначена за стационарна употреба и може да бъде монтирана и използвана, както хоризонтално, така и вертикално. 3-точковата опора на гърба позволява вертикален или хоризонтален монтаж на стена. Достъпът до помпата за високо налягане и електронните компоненти е лесен, а самата помпа е ефективно защитена от замърсяване чрез голям, фин воден филтър.
Характеристики и предимства
Висококачествено оборудванеАвтоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане. Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Гъвкава работа.Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
Подготвена за стационарна употреба.Лесна и зрава 3-токова система за закрепване на стена на гърба на машината. Пестящ място компактен дизайн. Здравото пластмасово шаси предпазва помпата от повреда и замърсявания.
Лесно сервизиране.
- Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
- Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
- Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Повишена енергийна ефективност.
- Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
- 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|700
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|170 / 17
|Максимално налягане (бар/МПа)
|255 / 25,5
|Мощност на свързване (кВт)
|4,2
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|3/4″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|23,2
|Тегло с опаковката (кг)
|25,7
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|290 x 300 x 565
Оборудване
- Прекъсване на налягането
Видео
Сфера на приложение
- Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността