С дебит от около 700 литра на час и работно налягане до 170 бара, мощната водоструйка HD 7/17 M St с трифазен мотор и електрически превключвател за контрол на налягането се доказва в тежки ежедневни условия. Новоразработената технология на помпата, включваща три-бутална аксиална помпа със закалени бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава, гарантира дълъг експлоатационен живот и увеличена енергийната ефективност с около 20%. Машината е предназначена за стационарна употреба и може да бъде монтирана и използвана, както хоризонтално, така и вертикално. 3-точковата опора на гърба позволява вертикален или хоризонтален монтаж на стена. Достъпът до помпата за високо налягане и електронните компоненти е лесен, а самата помпа е ефективно защитена от замърсяване чрез голям, фин воден филтър.