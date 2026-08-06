HD 7/17 P Modul

Водоструйка HD 7/17 M St с мощна и здрава три-бутална аксиална помпа със закалени бутала от неръждаема стомана, трифазен мотор и с възможност за монтаж на стена за стационарна употреба.

С дебит от около 700 литра на час и работно налягане до 170 бара, мощната водоструйка HD 7/17 M St с трифазен мотор и електрически превключвател за контрол на налягането се доказва в тежки ежедневни условия. Новоразработената технология на помпата, включваща три-бутална аксиална помпа със закалени бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава, гарантира дълъг експлоатационен живот и увеличена енергийната ефективност с около 20%. Машината е предназначена за стационарна употреба и може да бъде монтирана и използвана, както хоризонтално, така и вертикално. 3-точковата опора на гърба позволява вертикален или хоризонтален монтаж на стена. Достъпът до помпата за високо налягане и електронните компоненти е лесен, а самата помпа е ефективно защитена от замърсяване чрез голям, фин воден филтър.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 7/17 P Modul: Висококачествено оборудване
Висококачествено оборудване
Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане. Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Водоструйка HD 7/17 P Modul: Гъвкава работа.
Гъвкава работа.
Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
Водоструйка HD 7/17 P Modul: Подготвена за стационарна употреба.
Подготвена за стационарна употреба.
Лесна и зрава 3-токова система за закрепване на стена на гърба на машината. Пестящ място компактен дизайн. Здравото пластмасово шаси предпазва помпата от повреда и замърсявания.
Лесно сервизиране.
  • Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
  • Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
  • Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Повишена енергийна ефективност.
  • Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
  • 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 700
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 170 / 17
Максимално налягане (бар/МПа) 255 / 25,5
Мощност на свързване (кВт) 4,2
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 23,2
Тегло с опаковката (кг) 25,7
Размери (Д × Ш × В) (мм) 290 x 300 x 565

Оборудване

  • Прекъсване на налягането
Водоструйка HD 7/17 P Modul
Водоструйка HD 7/17 P Modul
Водоструйка HD 7/17 P Modul
Водоструйка HD 7/17 P Modul
Водоструйка HD 7/17 P Modul

Видео

Сфера на приложение
  • Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността
Аксесоари
Почистващи препарати