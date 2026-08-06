HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further е лимитирана черна серия водоструйки без подгряване на водата, изработени от 30% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари: eco!Booster.
Лимитираната черна серия водоструйка без подгряване на водата HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, изработена от 30% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари, е компактна, мощна машина с 4-полюсен, бавнооборотен трифазен мотор. Устойчивият дизайн, в който са използвани 30% рециклирани материали, отговаря на най-високите екологични стандарти и пести ценни ресурси. Опаковката, която не съдържа EPS и е екологично чиста предлага здрава амортизация и благодарение на покритието от грахово нишесте предпазва от надраскване. Автоматичната, задвижвана с пружина макара за маркуч улеснява работата, спестява време за настройка и повишава безопасността при работа. Прибиращата се дръжка и интегрираните възможности за съхранение осигуряват висока преносимост и компактно съхранение. Мощната 3-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава и автоматично освобождаване на налягането осигурява дълъг експлоатационен живот. Принадлежностите включват 1 литър RM 82N с пеногенератор, LED светлина за дюзата и eco! Booster дюза. Вграденият държач EASY!Lock TR20 осигурява място за принадлежностите. Директният достъп до помпата и електрическата кутия улеснява поддръжката и обслужването.
Характеристики и предимства
Автоматична, монтирана на пружина макара за маркучМаксимален комфорт при работа с маркуча за високо налягане. Прави възможни кратки времена за настройка благодарение на бързото навиване и развиване. Избягвайте опасности, като по този начин увеличавате безопасността при работа.
Висококачествени аксесоари1 литър препарат RM 82N и пеногенератор. eco!Booster за бързо и нежно почистване. Светлина на дюзата за лоши условия на осветление.
Устойчиви характеристикиИзработена от 30% рециклирана пластмаса¹⁾. Опаковка без EPS: осигурява здрава, екологична защита благодарение на велпапе със структура на пчелна пита и предпазва чувствителните повърхности благодарение на устойчиво на надраскване покритие, изработено от грахово нишесте. eco!Booster увеличава ефективността на почистването, като същевременно спестява вода и енергия.
Проста поддръжка и много лесно обслужване
- Директен и лесен за ползване достъп до помпата.
- Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
- Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
Висока мобилност.
- Компактна машина с намалени изисквания за пространство благодарение на дръжката, която може да се прибира с натискане на бутон.
- Лесно съхранение в транспортни средства.
- Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
- Скоба за фиксиране на пеногенератор.
- EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
- Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|380 - 760
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Мощност на свързване (кВт)
|4,6
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|3/4″
|Цвят
|черен
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|49,305
|Тегло с опаковката (кг)
|53,2
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 455 x 966
¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force
- Струйник: 840 мм
- Power дюза
- Ротационна дюза
- eco!Booster
- Серво контрол
- Бързо свързване
- Дюза за пяна
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Тип маркуч за високо налягане: Гъвкав
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- ANTI!Twist
- Прекъсване на налягането
Сфера на приложение
- Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността