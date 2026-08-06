Лимитираната черна серия водоструйка без подгряване на водата HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, изработена от 30% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари, е компактна, мощна машина с 4-полюсен, бавнооборотен трифазен мотор. Устойчивият дизайн, в който са използвани 30% рециклирани материали, отговаря на най-високите екологични стандарти и пести ценни ресурси. Опаковката, която не съдържа EPS и е екологично чиста предлага здрава амортизация и благодарение на покритието от грахово нишесте предпазва от надраскване. Автоматичната, задвижвана с пружина макара за маркуч улеснява работата, спестява време за настройка и повишава безопасността при работа. Прибиращата се дръжка и интегрираните възможности за съхранение осигуряват висока преносимост и компактно съхранение. Мощната 3-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава и автоматично освобождаване на налягането осигурява дълъг експлоатационен живот. Принадлежностите включват 1 литър RM 82N с пеногенератор, LED светлина за дюзата и eco! Booster дюза. Вграденият държач EASY!Lock TR20 осигурява място за принадлежностите. Директният достъп до помпата и електрическата кутия улеснява поддръжката и обслужването.