HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further

HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further е лимитирана черна серия водоструйки без подгряване на водата, изработени от 30% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари: eco!Booster.

Лимитираната черна серия водоструйка без подгряване на водата HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, изработена от 30% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари, е компактна, мощна машина с 4-полюсен, бавнооборотен трифазен мотор. Устойчивият дизайн, в който са използвани 30% рециклирани материали, отговаря на най-високите екологични стандарти и пести ценни ресурси. Опаковката, която не съдържа EPS и е екологично чиста предлага здрава амортизация и благодарение на покритието от грахово нишесте предпазва от надраскване. Автоматичната, задвижвана с пружина макара за маркуч улеснява работата, спестява време за настройка и повишава безопасността при работа. Прибиращата се дръжка и интегрираните възможности за съхранение осигуряват висока преносимост и компактно съхранение. Мощната 3-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава и автоматично освобождаване на налягането осигурява дълъг експлоатационен живот. Принадлежностите включват 1 литър RM 82N с пеногенератор, LED светлина за дюзата и eco! Booster дюза. Вграденият държач EASY!Lock TR20 осигурява място за принадлежностите. Директният достъп до помпата и електрическата кутия улеснява поддръжката и обслужването.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further: Автоматична, монтирана на пружина макара за маркуч
Автоматична, монтирана на пружина макара за маркуч
Максимален комфорт при работа с маркуча за високо налягане. Прави възможни кратки времена за настройка благодарение на бързото навиване и развиване. Избягвайте опасности, като по този начин увеличавате безопасността при работа.
Водоструйка HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further: Висококачествени аксесоари
Висококачествени аксесоари
1 литър препарат RM 82N и пеногенератор. eco!Booster за бързо и нежно почистване. Светлина на дюзата за лоши условия на осветление.
Водоструйка HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further: Устойчиви характеристики
Устойчиви характеристики
Изработена от 30% рециклирана пластмаса¹⁾. Опаковка без EPS: осигурява здрава, екологична защита благодарение на велпапе със структура на пчелна пита и предпазва чувствителните повърхности благодарение на устойчиво на надраскване покритие, изработено от грахово нишесте. eco!Booster увеличава ефективността на почистването, като същевременно спестява вода и енергия.
Проста поддръжка и много лесно обслужване
  • Директен и лесен за ползване достъп до помпата.
  • Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
  • Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
Висока мобилност.
  • Компактна машина с намалени изисквания за пространство благодарение на дръжката, която може да се прибира с натискане на бутон.
  • Лесно съхранение в транспортни средства.
  • Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
  • Скоба за фиксиране на пеногенератор.
  • EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
  • Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 380 - 760
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Мощност на свързване (кВт) 4,6
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 3/4″
Цвят черен
Тегло (с аксесоари) (кг) 49,305
Тегло с опаковката (кг) 53,2
Размери (Д × Ш × В) (мм) 400 x 455 x 966

¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force
  • Струйник: 840 мм
  • Power дюза
  • Ротационна дюза
  • eco!Booster
  • Серво контрол
  • Бързо свързване
  • Дюза за пяна

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Гъвкав
  • Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
  • ANTI!Twist
  • Прекъсване на налягането
Водоструйка HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Водоструйка HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Водоструйка HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Водоструйка HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Водоструйка HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Водоструйка HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Водоструйка HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Водоструйка HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Сфера на приложение
  • Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността
Аксесоари
Почистващи препарати