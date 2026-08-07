Buse à angle variable, 055
Permet de modifier l’angle du jet haute pression angle de projection de 0° à 90° « en continu ». Il permet ainsi de s’adapter facilement à tous les types de salissures et de surfaces.
Avec la buse à angle variable Kärcher, l'angle du jet haute pression peut être réglé en continu entre 0 et 90°. Ainsi, la buse s'adapte à la perfection à tous les types de salissure et surfaces imaginables.
Spécifications
Données techniques
|Taille de buse ( )
|55
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
Appareils compatibles
Pièces de rechange Buse à angle variable, 055
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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