Ce jeu de lingettes jetables pour buse pour sol EasyFix contient 15 lingettes innovantes en matériau très absorbant haute qualité. Pour des travaux rapides, vous avez toujours une lingette propre à portée de main – pour un nettoyage encore plus simple et hygiénique de toutes les surfaces dures. Pour un nettoyage sans effort, même dans les coins et sur les bords. Le système velcro permet de fixer rapidement et simplement la lingette à la buse pour sol EasyFix pour nettoyeur vapeur : il suffit d'appuyer sur la buse pour sol EasyFix avec les bandes velcro jaunes du côté lingette et le tour est joué. Après le nettoyage, mettre simplement la lingette au rebut avec les ordures ménagères – le nettoyage fastidieux et chronophage des serpillières sales est ainsi évité.