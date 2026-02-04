Sachet filtre ouate pour aspirateur KFI 357
Les sachets filtres en non-tissé KFI 357 extrêmement résistants permettent de maîtriser sans problème l’aspiration des saletés sèches et humides. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs / extracteurs Home & Garden de Kärcher.
Les sachets filtres en non-tissé KFI 357 à 3 couches, extrêmement résistants à la déchirure s'illustrent par une puissance d'aspiration élevée et une filtration efficace des poussières pendant l'utilisation. Ils sont en outre conçus pour les sollicitations importantes, par exemple pour l'aspiration de gros déchets et de saletés humides. Développés sur mesure pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1 à 3, MV 2 et MV 3 ainsi que pour les injecteurs-extracteurs Kärcher SE 4, SE 4001 et SE 4002. Fourniture : 4 sachets.
Caractéristiques et avantages
Matériau non tissé à trois couches
- Pour une puissance d’aspiration élevée et une grande efficacité de filtration pendant l’utilisation.
- Extrêmement résistant à la déchirure, convient parfaitement en cas d’usage intensif.
Convient pour les aspirateurs eau et poussières WD 1 Compact sans fil, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 sans fil, KWD 1–3, MV 2, MV 3 de Kärcher
Convient pour les injecteurs / extracteurs SE 4, SE 4001, SE 4002 de Kärcher
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|4
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 200 x 12
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche
- Saleté humide