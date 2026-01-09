Goutteur
Les goutteurs irriguent les plantes directement à la racine
Les goutteurs permettent un arrosage direct de vos plantes et font partie du système innovateur "Kärcher Rain System®". Ils peuvent être fixés à n'importe quel endroit sur le flexible Kärcher Rain System®. L'installation peut être exécutée rapidement, facilement et sans besoin d'outils. Le goutteur est ouvert, le flexible d'arrosage est perforé à l'aide du pointeau intégré à l'endroit désiré et le manchon est fixé en le fermant. Simple comme bonjour ! Grâce à la tête rotative, le débit d'eau peut être réglé de 0 à 10 l/h en évitant ainsi une consommation d'eau inutile. Le système très efficace "Kärcher Rain System®" travaille à une pression jusqu'à 4 bars et est équipé d'un tuyau 1/2" avec des manchons goutte-à-goutte et de pulvérisation et combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel. Le Kärcher Rain System® peut être adapté defaçon individuelle à presque tous les types de jardins et fonctionne parfaitement ensemble avec le SensoTimer pour un contrôle de l'eau répondant aux besoins.
Caractéristiques et avantages
Débit d'eau peut être réglé
- Arrosage ciblé en fonction des besoins
Tête réglable
- Installation sans outils
Fixation sur le tuyau d'alimentation Kärcher
- Flexible et montage précis
Collier refermable
- Les goutteurs et micro-asperseurs sont facilement montables et démontables
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|4
|Débit d'arrosage à 4 bar (l/h)
|10
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|15 x 24 x 40
Inclus dans la livraison
- Gouteurs: 5 Pièce(s)
Équipement
- Arrosage du jardin
- Parterre de fleurs