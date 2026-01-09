Les goutteurs permettent un arrosage direct de vos plantes et font partie du système innovateur "Kärcher Rain System®". Ils peuvent être fixés à n'importe quel endroit sur le flexible Kärcher Rain System®. L'installation peut être exécutée rapidement, facilement et sans besoin d'outils. Le goutteur est ouvert, le flexible d'arrosage est perforé à l'aide du pointeau intégré à l'endroit désiré et le manchon est fixé en le fermant. Simple comme bonjour ! Grâce à la tête rotative, le débit d'eau peut être réglé de 0 à 10 l/h en évitant ainsi une consommation d'eau inutile. Le système très efficace "Kärcher Rain System®" travaille à une pression jusqu'à 4 bars et est équipé d'un tuyau 1/2" avec des manchons goutte-à-goutte et de pulvérisation et combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel. Le Kärcher Rain System® peut être adapté defaçon individuelle à presque tous les types de jardins et fonctionne parfaitement ensemble avec le SensoTimer pour un contrôle de l'eau répondant aux besoins.