Agent d'entretien PressurePro RM 110, 10l

Pour la protection contre les dépôts de calcaire dans le système de serpentin (jusqu'à 150 °C) des nettoyeurs haute pression à eau chaude. Idéal en cas d'utilisation d'une eau moyennement dure ou dure.

Avec l'agent d'entretien RM 110 PressurePro spécial à employer en cas d'utilisation d'une eau moyennement dure ou dure, les nettoyeurs haute pression à eau chaude et leurs principaux composants ainsi que les pièces en contact avec l'eau bénéficient d'une protection fiable contre les dépôts de calcaire. Ainsi, le flux d'eau à travers le serpentin est garanti et les performances de l'appareil restent constantes tout en économisant de l'énergie et en réduisant considérablement les frais de maintenance grâce à la suppression des détartrages fastidieux. L'agent d'entretien RM 110 PressurePro est conforme HACCP et donc adapté à l'utilisation dans les entreprises transformant des produits agroalimentaires.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 9
Poids (kg) 10.2
Poids emballage inclus (kg) 11
Dimensions (L × l × h) (mm) 230 x 188 x 307
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Lavage de véhicules
  • Dégraissage et phosphatation
  • Dégraissage des surfaces
  • Entretien des machines, protection contre le tartre
