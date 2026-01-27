Spray Cleaner FloorPro RM 748, 10l
Émulsion antidérapante à pulvériser à base de cire pour toutes les surfaces dures enduites. Ravive et rafraîchit les revêtements de sol tout en éliminant les marques de talon et les traces de pas indésirables.
L’émulsion à pulvériser Spray Cleaner FloorPro RM 748 de Kärcher a été spécialement développée pour le nettoyage d’appoint à la machine des sols enduits sensibles aux solvants tels que les sols en linoléum, en caoutchouc ou en PVC. Le produit prêt à l’emploi à base de cire qui s’applique à l’aide d’une monobrosse élimine les traces habituelles dues au passage, ravive et rafraîchit la surface. De plus, grâce à sa formulation spéciale, il confère des propriétés antidérapantes et améliore ainsi la sécurité.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|8.5
|Poids (kg)
|10
|Poids emballage inclus (kg)
|10.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 188 x 307
Domaines d'utilisation
- Revêtement de sol