Notre agent de séchage RM 829 Classic VehiclePro est adapté à l'utilisation lors du lavage de voitures et de véhicules utilitaires dans les installations de lavage de véhicules, et ce, quelle que soit la dureté de l'eau. Cet agent de séchage de base efficace permet un dégagement rapide et étendu de la pellicule d'eau et garantit ainsi d'excellents résultats de séchage. En outre, le produit 829 Classic est conforme aux normes VDA et exempt d'huiles minérales et d'hydrocarbures minéraux ; les agents tensioactifs qu'il contient sont biodégradables selon CEE 648/2004. Son rendement élevé pouvant aller jusqu'à 70 voitures par litre permet une utilisation très économique.