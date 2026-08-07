Agent de séchage VehiclePro RM 829 Classic, 20l
L'agent de séchage RM 829 Classic VehiclePro : il permet un dégagement rapide de la pellicule d'eau et un séchage très économique des véhicules. Convient également à l'eau douce et à l'eau osmosée. Conforme aux normes VDA.
Notre agent de séchage RM 829 Classic VehiclePro est adapté à l'utilisation lors du lavage de voitures et de véhicules utilitaires dans les installations de lavage de véhicules, et ce, quelle que soit la dureté de l'eau. Cet agent de séchage de base efficace permet un dégagement rapide et étendu de la pellicule d'eau et garantit ainsi d'excellents résultats de séchage. En outre, le produit 829 Classic est conforme aux normes VDA et exempt d'huiles minérales et d'hydrocarbures minéraux ; les agents tensioactifs qu'il contient sont biodégradables selon CEE 648/2004. Son rendement élevé pouvant aller jusqu'à 70 voitures par litre permet une utilisation très économique.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|3
|Poids (kg)
|20.1
|Poids emballage inclus (kg)
|21
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 237 x 430
Domaines d'utilisation
- Voitures
- Nettoyage de véhicule commercial