Tank Stiel TriJet 144,5 cm D 23 mm
Tank Stiel TriJet 144,5 cm D 23 mm mit Tank, Inhalt 500 ml.
Stielhalter mit Tank für die Reinigung mittels Sprühmoppsystem. Ideal für Objekte mit schwer zugänglichen Reinigungsbereichen z.B. in Höhe oder auf Treppen, für die schnelle und präzise Reinigung von Spontanverschmutzungen oder in Kombination mit der Reinigung mit Maschinen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|Aluminium / PP / Gummi / POM
|Stielart
|Starr
|Stiellänge (mm)
|1445
|Stieldurchmesser (mm)
|23
|Tankinhalt (ml)
|500
|Menge (Stück)
|1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.7
|Länge (mm)
|145
|Abmessungen, verpackt (mm)
|145 x 90 x 1445
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung