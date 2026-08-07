Tank Stiel TriJet 144,5 cm D 23 mm

Tank Stiel TriJet 144,5 cm D 23 mm mit Tank, Inhalt 500 ml.

Stielhalter mit Tank für die Reinigung mittels Sprühmoppsystem. Ideal für Objekte mit schwer zugänglichen Reinigungsbereichen z.B. in Höhe oder auf Treppen, für die schnelle und präzise Reinigung von Spontanverschmutzungen oder in Kombination mit der Reinigung mit Maschinen.

Spezifikationen

Technische Daten

Material Aluminium / PP / Gummi / POM
Stielart Starr
Stiellänge (mm) 1445
Stieldurchmesser (mm) 23
Tankinhalt (ml) 500
Menge (Stück) 1
Verpackungsgewicht (kg) 0.7
Länge (mm) 145
Abmessungen, verpackt (mm) 145 x 90 x 1445
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung
Zubehör