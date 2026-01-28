DB 160 Dreckfräser für K 4-K 5
Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.
Der Dreckfräser für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5 entfernt mit seiner leistungsstarken Rotordüse Middle mit rotierendem Punktstrahl auch atmosphärischen Schmutz mühelos. Dadurch machen Sie hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen im Handumdrehen wieder strahlend sauber. Zudem überzeugt der Dreckfräser durch große Flächenleistung.
Merkmale und Vorteile
Rotierender Punktstrahl
- Effektive Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen auf unempfindlichen Flächen.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
- Gezielte Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen.
100 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl.
- Zur effizienten und schnellen Reinigung.
Bajonettverbindung
- Besonders anwenderfreundlich.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|450 x 41 x 41
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Hartnäckige Verschmutzungen
- Garten- und Steinmauern
- Moos