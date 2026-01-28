Rotabuse DB 145 Full Control pour classes K 4-K 5
Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Middle pour nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 et K 5. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées.
La rotabuse pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 et K 5 enlève facilement les salissures atmosphériques grâce à sa buse rotative puissante de la gamme Middle à jet crayon. Elle permet d’enlever en un rien de temps les salissures tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées. La rotabuse offre en plus un rendement surfacique élevé.
Caractéristiques et avantages
Jet crayon rotatif
- Élimination efficace des salissures, même les plus tenaces, sur les surfaces résistantes.
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
- Enlève efficacement les salissures tenaces
100 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher.
- Pour un nettoyage efficace et rapide.
Raccord à baïonnette
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|450 x 41 x 41
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Même les saletés tenaces
- Murs de jardin et de pierre
- Mousse