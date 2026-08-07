Fassreiniger BC 14/12 C
Der Fassreiniger BC 14/12 ist eine Spritzeinrichtung zur Innenreinigung von Behältern und Fässern – insbesondere Eichenholzfässern mit einem Fassungsvermögen zwischen 225 und 600 Litern.
Mit unserem Fassreiniger BC 14/12 geht die Fassreinigung einfach und wirtschaftlich wie nie von der Hand. Aufwendiges Umsetzen entfällt, stattdessen wird der Fassreiniger direkt in das Fass oder den Behälter eingeführt und die Reinigung kann sofort starten. Nach der Reinigung genügt ein simpler Handgriff, um das Gerät sofort von der Hochdruckreinigung auf den Absaugmodus umzustellen und Fass oder Behälter somit wieder einsatzbereit zu machen. Ein Prozess, der so überzeugend ist, dass die staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg unseren Fassreiniger sogar für Lehrzwecke und die Reinigung von Barrique-Fässern einsetzt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antrieb
|Elektrisch
|Anzahl Düsen (Stück)
|2
|Durchsatz (l/h)
|1400
|Drehzahl (U/min)
|62
|Einbaulänge (mm)
|315 - 900
|Spannung (V)
|115 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Behälteröffnung (mm)
|min. 40
|Temperatur (°C)
|max. 80
|Gewicht (kg)
|4.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1170
Kompatible Geräte
Fassreiniger BC 14/12 C Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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