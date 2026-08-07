Nettoyeur de barils BC 14/12 C
Le nettoyeur de fûts BC 14/12 est un dispositif de projection pour le nettoyage intérieur des récipients et fûts, en particulier des fûts en chêne d'une contenance entre 225 et 600 litres.
Notre nettoyeur de fûts BC 14/12 permet un nettoyage des fûts plus simple et plus économique que jamais. Fini les déplacements fastidieux : le nettoyeur de fûts s'introduit directement dans le fût ou le récipient et le nettoyage peut démarrer sans attendre. Après le nettoyage, un simple geste suffit pour faire passer l'appareil immédiatement du nettoyage haute pression au mode aspiration afin que le fût ou le récipient puisse être remis en état opérationnel. Un processus si convaincant que l'Institut d'État d'enseignement et de recherche en viticulture et arboriculture à Weinsberg emploie même notre nettoyeur de fûts à des fins d'enseignement et pour le nettoyage des barriques.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Électrique
|Nombre de buses (Pièce(s))
|2
|Débit (l/h)
|1400
|Régime (tr/min)
|62
|Longueur de montage (mm)
|315 - 900
|Tension (V)
|115 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Ouverture du conteneur (mm)
|min. 40
|Température (°C)
|max. 80
|Poids (kg)
|4.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1170
Appareils compatibles
Pièces de rechange Nettoyeur de barils BC 14/12 C
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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