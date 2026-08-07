Mit dem Fugenbürstenset wird die Reinigung, wie zum Beispiel von Fliesenfugen im Bad oder in der Küche, zum Kinderspiel. Dank der perfekt auf die Fugen abgestimmten Passform der Borsten schmiegen sich die Borsten mit Volldampf in die Fugen und sorgen im Handumdrehen für blanke Fliesenfugen – und das ganz ohne den Einsatz von Chemie.