Fugenbürstenset
Mühelose und effiziente Fugenreinigung, ganz ohne Chemie: Das praktische Fugenbürstenset besteht aus 4 schwarzen Fugenborsten und ist perfekt geeignet für die Reinigung von Fliesenfugen.
Mit dem Fugenbürstenset wird die Reinigung, wie zum Beispiel von Fliesenfugen im Bad oder in der Küche, zum Kinderspiel. Dank der perfekt auf die Fugen abgestimmten Passform der Borsten schmiegen sich die Borsten mit Volldampf in die Fugen und sorgen im Handumdrehen für blanke Fliesenfugen – und das ganz ohne den Einsatz von Chemie.
Merkmale und Vorteile
Hochwertiges Borstenmaterial
- Hartnäckige Verschmutzungen leicht entfernen.
- Hohe Lebensdauer dank langsamer Abnutzung der Borsten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|46 x 8 x 58
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)