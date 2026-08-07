High-End-HD-Pistole TR, 300 bar, 2500 l/h

Robuste, langlebige High-End-Handspritzpistole für den Einsatz in Lebensmittelbereich und Industrie. Weist auch bei großen Wassermengen bis 2500 l/h nur sehr geringe Druckverluste auf.

Dank lebensmittelechter und meerwasserbeständiger Materialien für den professionellen Einsatz im Food-Gewerbe und in der Industrie prädestiniert: Die High-End-Handspritzpistole garantiert extrem geringe Druckverluste auch bei sehr großen Wassermengen von bis zu 2500 Litern pro Stunde. Sehr robust und langlebig und mit den neuen, innovativen, zeitsparenden und stabilen EASY!Lock-Anschlüssen ausgestattet.

Spezifikationen

Technische Daten

Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 300
Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.9