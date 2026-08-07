High-End-HD-Pistole TR, 300 bar, 2500 l/h
Robuste, langlebige High-End-Handspritzpistole für den Einsatz in Lebensmittelbereich und Industrie. Weist auch bei großen Wassermengen bis 2500 l/h nur sehr geringe Druckverluste auf.
Dank lebensmittelechter und meerwasserbeständiger Materialien für den professionellen Einsatz im Food-Gewerbe und in der Industrie prädestiniert: Die High-End-Handspritzpistole garantiert extrem geringe Druckverluste auch bei sehr großen Wassermengen von bis zu 2500 Litern pro Stunde. Sehr robust und langlebig und mit den neuen, innovativen, zeitsparenden und stabilen EASY!Lock-Anschlüssen ausgestattet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Max. Druck (bar)
|300
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.9