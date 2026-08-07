Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Mit blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke: langlebiger Hochdruckschlauch (DN 8) mit 10 m Länge, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 8
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 400
Länge (m) 10
Anschlussgewinde 2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 3.7
Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatible Geräte