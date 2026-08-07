Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm
Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können.
Mit der Nass-/Trockenbodendüse Adv in DN 35 aus robustem Kunststoff können Flüssigkeiten, Grobschmutz sowie Feinstaub problemlos entfernt werden. Die Bodendüse ist 360 Millimeter breit, umfasst seitliche Laufrollen und ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet. Die Bürststreifen und Gummilippen können per Clip einfach und schnell gewechselt werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Menge (Stück)
|1
|Breite (mm)
|360
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|0.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|360 x 220 x 90
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Kompatible Geräte
Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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