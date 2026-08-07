Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm
Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer.
Le suceur eau et poussières Adv en DN 35 en plastique robuste permet une élimination aisée des liquides, des gros déchets et des poussières fines. Le suceur pour sol possède une largeur de 360 millimètres, inclut des roulettes latérales et est adapté aux aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Les bandes de brosses et les raclettes en caoutchouc sont faciles et rapides à remplacer grâce à l'attache.
Spécifications
Données techniques
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur (mm)
|360
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|0.5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|360 x 220 x 90
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Appareils compatibles
Pièces de rechange Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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