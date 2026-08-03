Gracias a sus propiedades antiestáticas, el codo de plástico en DN 35 reduce la carga electrostática al aspirar, mientras que la trampilla de aire integrada reduce el esfuerzo al limpiar revestimientos textiles de pelo largo o elevada densidad. El codo es ergonómico y por tanto muy cómodo de manejar y está equipado con una conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera, por lo que es compatible en general con aspiradores en seco fabricados a partir de 2017. En el lado del accesorio hay una conexión cónica con la que se puede conectar el tubo de aspiración o boquillas aspiradoras.