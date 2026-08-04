Accouplement de tubes
La pièce de raccordement permet de raccorder (raccordement étanche au vide) une canalisation de 1 1/4" à l'aspiration d'une pompe. Comprend le principe d'étanchéité PerfectConnect pour une étanchéité fiable.
Les conduites d'aspiration d'un diamètre de tube PE de 1 1/4" peuvent être fixées (raccordement étanche au vide) au côté aspiration d'une pompe à l'aide de l'embout de raccordement. Cela signifie, par exemple, que l'eau peut être drainée à partir d'autres sources d'eau, telles que des citernes ou des puits, et utilisée pour la machine à laver, la chasse d'eau des toilettes ou l'arrosage du jardin. Grâce au filetage intérieur G1, il est possible d'utiliser des tuyaux d'aspiration disponibles dans le commerce avec un filetage de raccordement G1. Le principe d'étanchéité radiale PerfectConnect des accessoires BP, facile à installer, offre une étanchéité très fiable - pour un fonctionnement sans problème.
Caractéristiques et avantages
Pièce de raccordement directement pour les conduites d'aspiration (1 1/4")
- Raccordement sans outil de la pompe aux canalisations (1 1/4").
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G1
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|63 x 80 x 63
Équipement
- Accessoires de la gamme PerfectConnect de Kärcher
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.