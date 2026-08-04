Les conduites d'aspiration d'un diamètre de tube PE de 1 1/4" peuvent être fixées (raccordement étanche au vide) au côté aspiration d'une pompe à l'aide de l'embout de raccordement. Cela signifie, par exemple, que l'eau peut être drainée à partir d'autres sources d'eau, telles que des citernes ou des puits, et utilisée pour la machine à laver, la chasse d'eau des toilettes ou l'arrosage du jardin. Grâce au filetage intérieur G1, il est possible d'utiliser des tuyaux d'aspiration disponibles dans le commerce avec un filetage de raccordement G1. Le principe d'étanchéité radiale PerfectConnect des accessoires BP, facile à installer, offre une étanchéité très fiable - pour un fonctionnement sans problème.