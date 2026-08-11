Batterie Power 4V 2,5 Ah
La batterie interchangeable Kärcher Battery Power 2,5 Ah est utilisable dans tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.
Autonomie infinie de la batterie et puissance maximale : la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 2,5 Ah se démarque par son mécanisme de déverrouillage simple qui permet une mise en place et un retrait rapide, et ce, sans aucun outil. Pour un maximum de flexibilité pendant l'utilisation, l'autonomie de l'appareil peut être prolongée à souhait grâce à des batteries supplémentaires. Le système de contact et la protection contre les éclaboussures IPX4 garantissent une utilisation en toute sécurité, même dans les appareils à courant élevé. Les cellules lithium-ion haut de gamme s'illustrent par un niveau de performance toujours constant et évitent aussi bien l'autodécharge que l'effet mémoire (perte de capacité résultant de décharges partielles fréquentes). Autre avantage : la zone à revêtement souple pour une prise en main optimale, sans glisser lors du changement de batterie. Durable grâce au partage de batterie : la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 2,5 Ah est compatible avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V équipés du système de batterie interchangeable, y compris les appareils avec 2 batteries.
Caractéristiques et avantages
Batterie Power 4 V amovibleCompatilbe avec tous les produits de la plateforme 4 V. Y compris les produits requérants plus de puissance et s'utilisant avec 2 batteries. Il est possible d'étendre le temps d'utilisation des produits en ayant plusieurs batterie 4 V Utilisation durable et rentable de la batterie pour différents appareils
Cellule Lithium Ion puissantesLa batterie lithium-ion de 2,5 Ah garantit une puissance constante tout en évitant l'autodécharge et l'effet de mémoire. Avec connecteur de cellule en cuivre pour moins de résistance et plus de puissance
Protection IPX4 - projection d'eauProtection optimale contre les projections d'eau, donc utilisation parfaite à l'intérieur et à l'extérieur. Boîtier protégé contre la poussière, la corrosion et les chocs
Système de verrouillage avec soft grip
- Changement de batterie simple et rapide, pas besoin d'outils
- Facile à enlever, sans glisser grâce aux poignées encastrées
Système efficace de gestion de la batterie
- Fonctionnement avec des paramètres de cellule optimaux pour de meilleures performances pendant le processus de décharge et de recharge
- Protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde.
- Durée de vie de la batterie plus longue
Gestion de la température optimisée
- Des performances optimales grâce à un concept efficace de récupération de la chaleur
Système de contact sûr et de haute qualité avec fiche à cinq broches
- Sécurité maximale lors de l'utilisation et du chargement de l'appareil
- Il en va de même pour les courants électriques élevés
Coque robuste
- Extremement résistante aux chocs
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batteries 4 V
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Tension (V)
|nominale 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Capacité (Ah)
|2,5
|Classe de protection
|IPX4
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|97 x 30 x 37