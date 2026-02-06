Brosse douce pour sols durs pour VC 4 et VC 6 Cordless
La brosse pour sols durs de Kärcher, adaptée aux aspirateurs sans fil et sans sac VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, nettoient en douceur même les sols durs délicats.
Grâce à son rouleau particulièrement doux, la buse pour sols durs permet de nettoyer les sols durs délicats, tels que le parquet, le stratifié, le liège, le PVC, le linoléum et le carrelage, de manière durable et tout en douceur. Spécialement conçue pour le VC 4 Cordless, le VC 6 Cordless et le VC 7 Cordless, elle glisse en douceur et facilement sur le sol. Un autre avantage : l'articulation flexible de la buse pour sols durs, qui permet une extrême maniabilité et une très bonne motricité sous les meubles. Également pratique : Les LED de la buse pour sol rendent la saleté plus visible et assurent ainsi un nettoyage encore plus approfondi.
Caractéristiques et avantages
Un rouleau doux pour un nettoyage en douceur
- Protection des sols délicats.
Des LED pour une meilleure visibilité de la poussière
- Les poussières invisibles peuvent ainsi être éliminées plus efficacement.
Joint flexible
- Très maniable, il nettoie facilement sous les meubles.
Protection douce contre les chocs
- Le profilé de protection sur les côtés du suceur pour sol protège les zones délicates.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,7
|Poids avec emballage (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|265 x 113 x 255
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Parquet vernis
- Sols en liège