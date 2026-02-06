Grâce à son rouleau particulièrement doux, la buse pour sols durs permet de nettoyer les sols durs délicats, tels que le parquet, le stratifié, le liège, le PVC, le linoléum et le carrelage, de manière durable et tout en douceur. Spécialement conçue pour le VC 4 Cordless, le VC 6 Cordless et le VC 7 Cordless, elle glisse en douceur et facilement sur le sol. Un autre avantage : l'articulation flexible de la buse pour sols durs, qui permet une extrême maniabilité et une très bonne motricité sous les meubles. Également pratique : Les LED de la buse pour sol rendent la saleté plus visible et assurent ainsi un nettoyage encore plus approfondi.