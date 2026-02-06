La buse de fentes est un accessoire pratique pour le nettoyage avec les détacheurs et les shampouineuses Kärcher. Elle permet de venir nettoyer dans les endroits étroits comme entre les coussins du canapé ou dans les espaces difficiles d'accès comme dans la voiture. La buse pulvérise la solution en profondeur dans les fibres et aspire par la suite la solution avec la saleté détachée. Les saletés et les odeurs sont ainsi éliminées efficacement. Elle convient à tous les détacheurs et shampouineuses Kärcher.