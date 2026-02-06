Buse de fentes pour détacheurs et shampouineuses

La buse de fentes permet de venir nettoyer les endroits étroits ou les plus difficiles d'accès comme entre les coussins ou dans la voiture.

La buse de fentes est un accessoire pratique pour le nettoyage avec les détacheurs et les shampouineuses Kärcher. Elle permet de venir nettoyer dans les endroits étroits comme entre les coussins du canapé ou dans les espaces difficiles d'accès comme dans la voiture. La buse pulvérise la solution en profondeur dans les fibres et aspire par la suite la solution avec la saleté détachée. Les saletés et les odeurs sont ainsi éliminées efficacement. Elle convient à tous les détacheurs et shampouineuses Kärcher.

Caractéristiques et avantages
Buse de fentes pour détacheurs et shampouineuses: Adapté à toutes les shampouineuses Kärcher : SE 4, SE 5 et SE 6.
Buse de fentes pour détacheurs et shampouineuses: Fonction d'injection / extraction
Flexibilité, également dans les zones étroites ou difficiles d'accès.
Buse de fentes pour détacheurs et shampouineuses: Technologie d'injection/extraction Kärcher approuvée
Pour des résultats de nettoyage optimaux
Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal standard (mm) 35
Couleur Noir
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 241 x 44 x 65
Domaines d'utilisation
  • Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)