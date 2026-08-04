Coude conducteur électrique emballé NW35
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Matériau
|Plastique
|Version
|Antistatique
|Couleur
|Anthracite
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|285 x 90 x 52
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