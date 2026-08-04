Coude conducteur électrique emballé NW35

Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Diamètre nominal standard ( ) DN 35
Matériau Plastique
Version Antistatique
Couleur Anthracite
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 285 x 90 x 52
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