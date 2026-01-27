eco!Booster 130 pour K 4
Idéal pour les surfaces délicates, l'eco!Booster permet de nettoyer 50 % de surface supplémentaire avec la même quantité d'eau et d'électricité qu'un jet plat dans le même laps de temps.
Le nettoyage efficace et en profondeur des surfaces délicates n'aura jamais été aussi facile, rapide et économe en ressources. En effet, l'eco!Booster permet de nettoyer 50% de surfaces en plus avec la même consommation d'eau et d'électricité et dans le même laps de temps par rapport à une buse à jet plat de la marque Kärcher. Cela permet un nettoyage très efficace et rapide, entraînant ainsi des économies de temps, d'eau et d'énergie. Grâce au jet uniforme, la saleté est éliminée de manière particulièrement efficace, et même les matériaux délicats comme les surfaces peintes ou le bois peuvent être nettoyés sans risque. Lorsque l'embout plat est retiré de la lance, les salissures tenaces peuvent être traitées de plus près. L'eco!Booster 145 est adapté à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 4.
Caractéristiques et avantages
50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher.
- Nettoyage en profondeur, rapide et plus durable.
50 % d'efficacité hydraulique en plus*
- Permet des économies d'eau.
50 % d'efficacité énergétique en plus*
- Permet des économies d'énergie.
Jusqu'à 25 % de réduction du volume sonore perçu**
- Bruit de fonctionnement plus agréable.
Embout amovible
- Flexibilité lors de l'utilisation et du rangement.
Retrait de l'embout d'une seule main grâce à des boutons de déverrouillage
- Désinstallation facile et pratique.
Utilisation très polyvalente
- Particulièrement adapté aux surfaces délicates comme les surfaces peintes ou le bois.
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 4
- Parfait pour une installation ultérieure.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|615 x 108 x 51
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97) /
* Sur la base de 50 % de superficie en plus pouvant être nettoyée avec la même quantité d'énergie et d'eau par rapport au jet plat standard Kärcher. /
** Par rapport au volume sonore perçu lors de l'utilisation du jet plat standard de Kärcher. La valeur exacte peut varier en fonction de l'appareil utilisé.
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Façades de petites maisons
- Clôtures
- Surfaces dans la maison et le jardin
