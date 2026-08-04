Vous pouvez désormais nettoyer les fenêtres en hauteur, les lucarnes et autres surfaces lisses difficiles à atteindre, en toute simplicité et sans avoir à vous hisser sur une échelle. C'est possible grâce au kit d'extension télescopique pour nos nettoyeurs de vitres. Le kit se compose de deux lances télescopiques, et d'une bonnette en microfibres. Le kit offre jusqu'à 1,5 mètre de portée supplémentaire, ce qui permet de nettoyer sans effort les salons, les salles de bains ou les jardins d'hiver, même pour les personnes de petite taille.