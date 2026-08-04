Extension télescopique WV / KV
Grâce au kit d'extension télescopique pour le nettoyeur de vitres, vous pouvez même nettoyer les fenêtres en hauteur. Extensible de 0,6 à 1,5 mètre.
Vous pouvez désormais nettoyer les fenêtres en hauteur, les lucarnes et autres surfaces lisses difficiles à atteindre, en toute simplicité et sans avoir à vous hisser sur une échelle. C'est possible grâce au kit d'extension télescopique pour nos nettoyeurs de vitres. Le kit se compose de deux lances télescopiques, et d'une bonnette en microfibres. Le kit offre jusqu'à 1,5 mètre de portée supplémentaire, ce qui permet de nettoyer sans effort les salons, les salles de bains ou les jardins d'hiver, même pour les personnes de petite taille.
Caractéristiques et avantages
Nettoyer facilement les vitres en hauteur
Lance télescopique
Compatible avec tous les nettoyeurs de vitres
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,9
|Poids avec emballage (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|150 x 250 x 1170
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Grandes surfaces vitrées difficiles d'accès
- Jardin d'hiver
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