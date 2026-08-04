Lèvres de rechange 170 mm pour raclette petits carreaux WV 6 et WV 7
Lèvres de rechange (170 mm) pour les nettoyeurs de vitres WV 6 et WV 7. Pour des résultats de nettoyage sans traces.
Les lèvres de la raclette (170 mm) des nettoyeurs de vitres sans fil WV 6 et WV 7 peuvent être remplacées rapidement et facilement, ce qui permet d'obtenir à chaque fois une brillance sans trace sur toutes les surfaces lisses - et sans gouttes d'eau.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Jaune
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|170 x 30 x 24
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Cadre de fenêtres
- Surfaces lisses
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Miroirs
- Petits carreaux
- Cabine de douche/baignoire
- Plans de travail dans la cuisine
- Condensation
- Systèmes d'énergie solaire