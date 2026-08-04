Lèvres de rechange 170 mm pour raclette petits carreaux WV 6 et WV 7

Lèvres de rechange (170 mm) pour les nettoyeurs de vitres WV 6 et WV 7. Pour des résultats de nettoyage sans traces.

Les lèvres de la raclette (170 mm) des nettoyeurs de vitres sans fil WV 6 et WV 7 peuvent être remplacées rapidement et facilement, ce qui permet d'obtenir à chaque fois une brillance sans trace sur toutes les surfaces lisses - et sans gouttes d'eau.

Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 2
Couleur Jaune
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 170 x 30 x 24
Domaines d'utilisation
  • Cadre de fenêtres
  • Surfaces lisses
  • Fenêtres et surfaces vitrées
  • Miroirs
  • Petits carreaux
  • Cabine de douche/baignoire
  • Plans de travail dans la cuisine
  • Condensation
  • Systèmes d'énergie solaire