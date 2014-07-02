Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse à réservoir

Cuve à détergent supplémentaire de 1 l pour le remplacement rapide du détergent (pour le générateur de mousse 6.394-668.0).

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,1