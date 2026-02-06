Shoe!Cleaner pour SE 3 / SE 4 / SE 5 / SE 6
Le Shoe!Cleaner est l'accessoire idéal pour un nettoyage en profondeur des chaussures avec nos détacheurs et shampouineuses SE 3 Compact, SE 4, SE 5 et SE 6 Signature Line.
Le Shoe!Cleaner nettoie rapidement, en profondeur et sans laisser de gouttes les chaussures de sport et de loisirs. Cela facilite le nettoyage des chaussures de course, des bottes de marche ou même des baskets, par exemple, à l'intérieur de la maison sans faire de dégâts. Grâce aux brosses, la semelle et le dessus des chaussures peuvent être nettoyés rapidement et en profondeur. Les poils doux permettent un nettoyage en douceur mais efficace, même sur les matériaux les plus délicats. Grâce à l'aspiration automatique de l'eau pendant le nettoyage, les chaussures sèchent en un rien de temps. Le Shoe!Cleaner est donc l'accessoire idéal pour compléter les détacheurs et shampouineuses SE 3 Compact, SE 4, SE 5 et SE 6 Signature Line.
Caractéristiques et avantages
Technologie Kärcher reconnue pour des résultats de nettoyage optimauxBrosse remplaçable pour un nettoyage en profondeur des semelles et des dessus de chaussures. Application sans goutte car l'eau est automatiquement aspirée pendant le processus de nettoyage. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.
Prise en main facile et confortableLa fonction de nettoyage du système empêche les accessoires de se salir pendant le nettoyage. Les mains restent propres et les accessoires peuvent être rangés immédiatement après utilisation. Utilisation intuitive.
Poils souplesLa saleté est éliminée des chaussures en profondeur mais en douceur. Ne laisse pas de traces lors du nettoyage des surfaces délicates.
Convient au détacheur et shampouineuses SE 3 Compact, SE 4, SE 5 et SE 6 Signature Line
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|124 x 65 x 44
- Bottes/chaussures de marche