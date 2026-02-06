Le Shoe!Cleaner nettoie rapidement, en profondeur et sans laisser de gouttes les chaussures de sport et de loisirs. Cela facilite le nettoyage des chaussures de course, des bottes de marche ou même des baskets, par exemple, à l'intérieur de la maison sans faire de dégâts. Grâce aux brosses, la semelle et le dessus des chaussures peuvent être nettoyés rapidement et en profondeur. Les poils doux permettent un nettoyage en douceur mais efficace, même sur les matériaux les plus délicats. Grâce à l'aspiration automatique de l'eau pendant le nettoyage, les chaussures sèchent en un rien de temps. Le Shoe!Cleaner est donc l'accessoire idéal pour compléter les détacheurs et shampouineuses SE 3 Compact, SE 4, SE 5 et SE 6 Signature Line.