Poudre détartrantre (6x17g), 17g
Poudre détartrantre pour un détartrage rapide et efficace des nettoyeurs vapeur Kärcher. Compatible avec les nettoyeurs vapeur Kärcher SC 2, SC 4 et SC 5.
Détartre efficacement les nettoyeurs vapeur, pour une durée de vie accrue et une consommation électrique réduite. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (g)
|6 x 17
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|15
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|205 x 125 x 20
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Détartrant pour les nettoyeurs vapeur Kärcher
- Détartrant pour les cafetières, les bouilloires, etc