Poudre détartrantre (6x17g), 17g

Poudre détartrantre pour un détartrage rapide et efficace des nettoyeurs vapeur Kärcher. Compatible avec les nettoyeurs vapeur Kärcher SC 2, SC 4 et SC 5.

Détartre efficacement les nettoyeurs vapeur, pour une durée de vie accrue et une consommation électrique réduite. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (g) 6 x 17
Unité d’emballage (Pièce(s)) 15
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 205 x 125 x 20
Domaines d'utilisation
  • Détartrant pour les nettoyeurs vapeur Kärcher
  • Détartrant pour les cafetières, les bouilloires, etc