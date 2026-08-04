Le système de potabilisation d'eau WPC 100 RO est doté d'un osmoseur inversé pour fournir de l'eau saine et potable. Il peut désormais être associé à une fontaine d'eau de notre gamme WPD, permettant ainsi l'utilisation des fontaines d'eau dans les régions qui n'ont pas accès à l'eau courante. Le WPC 100 RO peut également être installé directement sous l'évier - soit en combinaison avec un distributeur d'eau, soit en tant que solution autonome. Un réservoir de stockage séparé n'est pas nécessaire. Le système de potabilisation d'eau WPC 100 RO fonctionne très efficacement, car il produit environ 70% d'eau usée en moins que les produits concurrents.