WPC 100 RO
Le système de potabilisation d'eau WPC 100 RO, offre une eau potable et saine grâce à sa membrane filtrante à 5 niveaux. Il peut être combiné avec un distributeur d'eau de la gamme WPD.
Le système de potabilisation d'eau WPC 100 RO est doté d'un osmoseur inversé pour fournir de l'eau saine et potable. Il peut désormais être associé à une fontaine d'eau de notre gamme WPD, permettant ainsi l'utilisation des fontaines d'eau dans les régions qui n'ont pas accès à l'eau courante. Le WPC 100 RO peut également être installé directement sous l'évier - soit en combinaison avec un distributeur d'eau, soit en tant que solution autonome. Un réservoir de stockage séparé n'est pas nécessaire. Le système de potabilisation d'eau WPC 100 RO fonctionne très efficacement, car il produit environ 70% d'eau usée en moins que les produits concurrents.
Caractéristiques et avantages
Peut être intégré à une fontaine d'eau de la gamme WPD
- Permet d'utiliser les fontaines d'eau WPD, même dans les régions sans eau potable.
- Peut être intégré à une fontaine d'eau WPD grâce à l'osmoseur inversé
- De l'eau potable, partout où il y en a besoin.
Peut être installé directement dans le placard sous l'évier
- Pour une eau potable sanitairement irréprochable destinée à la consommation et la cuisine.
- Fonctionnement simple et intuitif.
- Disponible soit en combinaison avec une fontaine d'eau soit en tant que solution autonome.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|110 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Pression d'entrée de l'eau (MPa/bar)
|0,1 - 0,3 / 1 - 3
|Puissance raccordée (W)
|80
|Capacité du filtre (l/h)
|jusqu'à 100
|Température maxi d’admission (°C)
|5 - max. 38
|Couleur
|Blanc
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|372 x 240 x 530
Inclus dans la livraison
- Osmose inverse
- Filtre charbon actif
- Filtre en polypropylène (PP)
- Filtre à charbon actif granulaire
- Filtre à bloc de charbon actif
- Membrane d'osmose inverse: 2 Pièce(s)