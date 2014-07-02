Ακροφύσιο στρωμάτων
Για τον καθαρισμό των στρωμάτων και των δυσπρόσιτων περιοχών και των εσοχών μέσα και γύρω από τα κρεβάτια.
Ειδικό ακροφύσιο στρωμάτων για υγιεινή αναρρόφηση των κρεβατιών, των στρωμάτων, των μαξιλαριών και των εσοχών γύρω από τα κρεβάτια. Ο σχολαστικός καθαρισμός των κρεβατιών και γύρω από αυτά είναι σημαντικός γιατί συσσωρεύεται σκόνη στις υφασμάτινες επιφάνειες, η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες. Πρακτικό εργαλείο εσοχών που απομακρύνει τη σκόνη και φτάνει στις δυσπρόσιτες γωνίες. Τα ακάρεα και η σκόνη δεν έχουν καμία ελπίδα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Το ακροφύσιο ταιριάζει με το σχήμα των στρωμάτων
- Απομακρύνει πλήρως τους ρύπους από τα στρώματα καλύτερα από τα συμβατικά εργαλεία για ταπετσαρίες
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|170 x 103 x 40
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Στρώματα