Battery Power 4/25
Η ανταλλάξιμη μπαταρία Kärcher Battery Power 2,5 Ah είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές 4 V της πλατφόρμας μπαταρίας της Kärcher.
Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας και κορυφαία απόδοση: Η εναλλάξιμη μπαταρία 2,5 Ah Battery Power της Kärcher διαθέτει έναν απλό μηχανισμό σύνδεσης, που καθιστά την τοποθέτηση και την αφαίρεση της μπαταρίας γρήγορη και εύκολη – χωρίς την χρήση εργαλείου. Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα χρειάζεται με πρόσθετες μπαταρίες για μέγιστη ευελιξία κατά τη χρήση. Το σύστημα επαφής και η προστασία νερού ψεκασμού IPX4 εξασφαλίζουν ασφαλή χρήση. Τα υψηλής ποιότητας στοιχεία ιόντων λιθίου είναι εντυπωσιακά χάρη στη σταθερή απόδοσή τους, αποτρέποντας την αυτοεκφόρτιση και το φαινόμενο μνήμης (απώλεια χωρητικότητας λόγω συχνής μερικής εκφόρτισης). Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η μαλακή περιοχή επαφής για βέλτιστο χειρισμό για την αποφυγή ολίσθησης κατά την αλλαγή της μπαταρίας. Μακροχρόνια χάρη στην κοινή χρήση μπαταρίας: Η εναλλάξιμη μπαταρία Kärcher 2,5 Ah Battery Power είναι κατάλληλη για όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν το σύστημα εναλλάξιμων μπαταριών 4 V Kärcher Battery Power – ακόμη και για συσκευές με δύο μπαταρίες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μπαταρία 4 V Kärcher Ανταλλάξιμη μπαταρίαΚατάλληλο για όλες τις συσκευές τροφοδοσίας μπαταρίας 4 V Kärcher. Ακόμη και για συσκευές που έχουν υψηλότερες απαιτήσεις ισχύος και επομένως χρειάζονται δύο μπαταρίες. Μπορείς να επεκτείνεις το χρόνο λειτουργίας της συσκευής σου με μια πρόσθετη μπαταρία για μεγαλύτερη ευελιξία και ετοιμότητα λειτουργίας ανά πάσα στιγμή. Βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική χρήση της μπαταρίας για διαφορετικές συσκευές.
Ισχυρό στοιχείο ιόντων λιθίουΗ μπαταρία ιόντων λιθίου 2,5 Ah εγγυάται σταθερή ισχύ ενώ αποτρέπει την αυτοεκφόρτιση και το φαινόμενο μνήμης. Με συνδετήρα χάλκινης κυψέλης για λιγότερη αντίσταση και περισσότερη ισχύ.
Αξιολόγηση IPX4 – Προστατεύεται από ψεκασμό νερούΒέλτιστη προστασία από το νερό ψεκασμού, επομένως ιδανική για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προστατευμένο από τη σκόνη, προστατευμένο από τη διάβρωση και μηχανικά προστατευμένο περίβλημα.
Μηχανισμός ξεκλειδώματος με μαλακή λαβή
- Γρήγορη και ευκολότερη αλλαγή μπαταρίας – δεν χρειάζονται εργαλεία.
- Βολικό στην αφαίρεση, χωρίς να γλιστράει χάρη στις εσοχές λαβές.
Αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης μπαταρίας
- Λειτουργία με βέλτιστες παραμέτρους κυψέλης για βέλτιστη απόδοση κατά τη διαδικασία εκφόρτισης και επαναφόρτισης.
- Προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και βαθιά εκφόρτιση.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Διαχείριση θερμοκρασίας
- Κορυφαία απόδοση χάρη στo αποτελεσματικό waste heat concept.
Ασφαλές και υψηλής ποιότητας σύστημα επαφής με βύσμα πέντε ακίδων
- Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας κατά τη χρήση και τη φόρτιση της συσκευής.
- Το ίδιο ισχύει και για τα υψηλά ηλεκτρικά ρεύματα.
Στιβαρό περίβλημα
- Τα περιβλήματα μπαταριών της Kärcher είναι εξαιρετικά ανθεκτικά σε κραδασμούς.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 4 V
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|Номинальный 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Κατηγορία προστασίας
|IPX4
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|97 x 30 x 37