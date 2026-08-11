Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας και κορυφαία απόδοση: Η εναλλάξιμη μπαταρία 2,5 Ah Battery Power της Kärcher διαθέτει έναν απλό μηχανισμό σύνδεσης, που καθιστά την τοποθέτηση και την αφαίρεση της μπαταρίας γρήγορη και εύκολη – χωρίς την χρήση εργαλείου. Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα χρειάζεται με πρόσθετες μπαταρίες για μέγιστη ευελιξία κατά τη χρήση. Το σύστημα επαφής και η προστασία νερού ψεκασμού IPX4 εξασφαλίζουν ασφαλή χρήση. Τα υψηλής ποιότητας στοιχεία ιόντων λιθίου είναι εντυπωσιακά χάρη στη σταθερή απόδοσή τους, αποτρέποντας την αυτοεκφόρτιση και το φαινόμενο μνήμης (απώλεια χωρητικότητας λόγω συχνής μερικής εκφόρτισης). Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η μαλακή περιοχή επαφής για βέλτιστο χειρισμό για την αποφυγή ολίσθησης κατά την αλλαγή της μπαταρίας. Μακροχρόνια χάρη στην κοινή χρήση μπαταρίας: Η εναλλάξιμη μπαταρία Kärcher 2,5 Ah Battery Power είναι κατάλληλη για όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν το σύστημα εναλλάξιμων μπαταριών 4 V Kärcher Battery Power – ακόμη και για συσκευές με δύο μπαταρίες.