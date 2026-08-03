Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m, ID 8, 315 bar
Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 15 μ., DN 8, με ANTI!Twist και τη σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου.
Σωλήνας πίεσης 15 μ. (M 22 x 1,5) με προστασία από τη συστροφή. Με πατενταρισμένο περιστρεφόμενο σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS και χειροκίνητο σύνδεσμο. Περισσότερα στοιχεία: DN 8/155°C/315 bar.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|ID (mm)
|ID 8
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|315
|Μήκος (m)
|15
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,3