Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m, ID 8, 315 bar

Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 15 μ., DN 8, με ANTI!Twist και τη σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου.