Το φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) φιλτράρει τους πιο λεπτούς ρύπους, όπως τη γύρη ή τα σωματίδια που προκαλούν αλλεργίες από τον αέρα αξιόπιστα και με ασφάλεια. Είναι τόσο αποδοτικό που ο αέρας εξαγωγής από την ηλεκτρική σκούπα είναι πιο καθαρός από τον αέρα του αντίστοιχου δωματίου. Συνιστούμε την αντικατάσταση του φίλτρου μία φορά το χρόνο. Το φίλτρο υγιεινής HEPA 12 είναι συμβατό με τις συσκευές VC 6 Cordless (Premium) ourFamily και VC 7 Cordless yourMax.