FRV 30

Με την ενσωματωμένη και αυτόματη αναρρόφηση του ακάθαρτου νερού, το FRV 30 κάνει τον καθαρισμό επιφανειών ακόμα πιο αποτελεσματικό. Δεν χρειάζεται πια να ξεπλύνετε την επιφάνεια μετά τον καθαρισμό αφού το ακάθαρτο νερό συλλέγεται από τον σωλήνα αναρρόφησης 5 μ. που περιλαμβάνεται. Άλλα πρόσθετα χαρακτηριστικά είναι οι κύλινδροι διεύθυνσης που δεν αφήνουν σημάδια και τα διπλά κεραμικά ρουλεμάν. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το κιτ ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχάνημα.