HK 4 high pressure hose set *DE
Σετ αναβάθμισης 4 μέτρων – κατάλληλο για όλους τους καθαριστές υψηλής πίεσης Kärcher K 2 που κατασκευάστηκαν από το 1992 (εκτός από τις μηχανές με τροχό σωλήνα). Περιλαμβάνει πιστόλι υψηλής πίεσης και προσαρμογέα Quick Connect.
Σετ αξεσουάρ που περιλαμβάνει σωλήνα πίεσης 4 μέτρων, εργονομικό πιστόλι υψηλής πίεσης και προσαρμογέα για την μεταγενέστερη τοποθέτηση του πρακτικού προσαρμογέα Quick Connect για το K 2. Το ιδανικό σετ αναβάθμισης για όλους τους καθαριστές υψηλής πίεσης Kärcher που κατασκευάστηκαν από το 1992 (εκτός από τα μοντέλα με ανέμη).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντάπτορας
- Απλή αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα πίεσης από το πιστόλι ψεκασμού και τη συσκευή.
Σωλήνας υψηλής πίεσης
- Με αντάπτορες Quick Connect για γρήγορη σύνδεση.
Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης
- Για εργονομική εργασία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 40
|Μέγ. πίεση (bar)
|120
|Μήκος (m)
|4
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|551 x 190 x 188