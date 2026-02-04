HK 4 high pressure hose set *DE

Σετ αναβάθμισης 4 μέτρων – κατάλληλο για όλους τους καθαριστές υψηλής πίεσης Kärcher K 2 που κατασκευάστηκαν από το 1992 (εκτός από τις μηχανές με τροχό σωλήνα). Περιλαμβάνει πιστόλι υψηλής πίεσης και προσαρμογέα Quick Connect.

Σετ αξεσουάρ που περιλαμβάνει σωλήνα πίεσης 4 μέτρων, εργονομικό πιστόλι υψηλής πίεσης και προσαρμογέα για την μεταγενέστερη τοποθέτηση του πρακτικού προσαρμογέα Quick Connect για το K 2. Το ιδανικό σετ αναβάθμισης για όλους τους καθαριστές υψηλής πίεσης Kärcher που κατασκευάστηκαν από το 1992 (εκτός από τα μοντέλα με ανέμη).

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντάπτορας
  • Απλή αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα πίεσης από το πιστόλι ψεκασμού και τη συσκευή.
Σωλήνας υψηλής πίεσης
  • Με αντάπτορες Quick Connect για γρήγορη σύνδεση.
Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης
  • Για εργονομική εργασία.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία (°C) max. 40
Μέγ. πίεση (bar) 120
Μήκος (m) 4
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 551 x 190 x 188
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Εξαρτήματα