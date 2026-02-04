Σετ αξεσουάρ που περιλαμβάνει σωλήνα πίεσης 4 μέτρων, εργονομικό πιστόλι υψηλής πίεσης και προσαρμογέα για την μεταγενέστερη τοποθέτηση του πρακτικού προσαρμογέα Quick Connect για το K 2. Το ιδανικό σετ αναβάθμισης για όλους τους καθαριστές υψηλής πίεσης Kärcher που κατασκευάστηκαν από το 1992 (εκτός από τα μοντέλα με ανέμη).