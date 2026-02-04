Ακροφύσιο καθαρισμού σωλήνων για τον φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό σωλήνων, αποχετεύσεων και υδρορροών. Χαλαρώνει και απομακρύνει αποτελεσματικά τα μπλοκαρίσματα. Οι τέσσερις οπές του ακροφυσίου που είναι στραμμένες προς τα πίσω εξασφαλίζουν ισχυρή ώθηση και τραβούν τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα από τον σωλήνα. Το σχήμα των ακροφυσίων είναι βελτιστοποιημένο ώστε να μην υπάρχουν προεξοχές στο σημείο σύνδεσης με τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να σφηνώσει το ακροφύσιο στον αγωγό. Κατάλληλο για τοποθέτηση στα σετ καθαρισμού σωλήνων PC 20, PC 15 και PC 7.5 και για χρήση με όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 2 έως K 7.