PC 7.5
Σετ καθαρισμού σωλήνων με σωλήνα 7,5 m για τον καθαρισμό αγωγών, αποχετεύσεων και υδρορροών και για την απομάκρυνση φραγμών. Με πρακτικό σύστημα αλλαγής και δύο ακροφύσια.
Το πρακτικό και ευέλικτο σετ καθαρισμού σωλήνων για τον καθαρισμό αγωγών, αποχετεύσεων και υδρορροών και για την αποτελεσματική απομάκρυνση των φραγμών. Το σετ περιλαμβάνει δύο διαφορετικά ακροφύσια, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν γρήγορα χάρη στη βιδωτή σύνδεση. Το ακροφύσιο jet έχει ισχυρή ώθηση προς τα εμπρός με τις τέσσερις οπές υψηλής πίεσης που είναι στραμμένες προς τα πίσω – ιδανικό για υδρορροές και για την απομάκρυνση φραγμών από στερεά υλικά. Το περιστρεφόμενο ακροφύσιο χρησιμοποιείται για προληπτικό καθαρισμό και συντήρηση. Το σύστημα καθαρισμού 360° απομακρύνει αποτελεσματικά τις αποθέσεις από το εσωτερικό των τοιχωμάτων του αγωγού. Έτσι αποτρέπεται η δημιουργία φραγμών. Το σχήμα των ακροφυσίων είναι βελτιστοποιημένο, ώστε να μην υπάρχουν προεξοχές στο σημείο σύνδεσης με τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να σφηνώσει το ακροφύσιο στον αγωγό. Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής ποιότητας μήκους 7,5 μέτρων είναι ενισχυμένος με πλεκτό ύφασμα – για εύκολο χειρισμό σε σωληνώσεις με γωνίες. Ο σωλήνας διαθέτει προστασία από συστροφές και ορειχάλκινες συνδέσεις για μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για χρήση τόσο στο σπίτι όσο και σε εξωτερικούς χώρους σε συνδυασμό με όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 2 έως K 7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|245 x 245 x 55
Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 KHP
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Car
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K2 Universal
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control
- K4 Power Control Car
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K5 Smart Control
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός σωλήνων
- Καθαρισμός σωληνώσεων
- Καθαρισμός αποχετεύσεων