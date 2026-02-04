Το πρακτικό και ευέλικτο σετ καθαρισμού σωλήνων για τον καθαρισμό αγωγών, αποχετεύσεων και υδρορροών και για την αποτελεσματική απομάκρυνση των φραγμών. Το σετ περιλαμβάνει δύο διαφορετικά ακροφύσια, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν γρήγορα χάρη στη βιδωτή σύνδεση. Το ακροφύσιο jet έχει ισχυρή ώθηση προς τα εμπρός με τις τέσσερις οπές υψηλής πίεσης που είναι στραμμένες προς τα πίσω – ιδανικό για υδρορροές και για την απομάκρυνση φραγμών από στερεά υλικά. Το περιστρεφόμενο ακροφύσιο χρησιμοποιείται για προληπτικό καθαρισμό και συντήρηση. Το σύστημα καθαρισμού 360° απομακρύνει αποτελεσματικά τις αποθέσεις από το εσωτερικό των τοιχωμάτων του αγωγού. Έτσι αποτρέπεται η δημιουργία φραγμών. Το σχήμα των ακροφυσίων είναι βελτιστοποιημένο, ώστε να μην υπάρχουν προεξοχές στο σημείο σύνδεσης με τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να σφηνώσει το ακροφύσιο στον αγωγό. Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής ποιότητας μήκους 7,5 μέτρων είναι ενισχυμένος με πλεκτό ύφασμα – για εύκολο χειρισμό σε σωληνώσεις με γωνίες. Ο σωλήνας διαθέτει προστασία από συστροφές και ορειχάλκινες συνδέσεις για μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για χρήση τόσο στο σπίτι όσο και σε εξωτερικούς χώρους σε συνδυασμό με όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 2 έως K 7.