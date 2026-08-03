Τούρμπο μπεκ, Μεγάλο, 045

Ο φυσητήρας ρύπων με τον περιστρεφόμενο εκτοξευτήρα τύπου μολυβιού προσφέρει 10 φορές καλύτερη απόδοση καθαρισμού. Κεραμικό ακροφύσιο και δακτύλιος ρουλεμάν για μεγάλη διάρκεια ζωής. Περισσότερα στοιχεία: Μέγ. 300 bar, 30 MPa, 85°C.