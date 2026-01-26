Χάρη στη λειτουργία 2-σε-1, η στιβαρή υποβρύχια αντλία SP 16.000 Dual μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για καθαρό όσο και για βρώμικο νερό και αντλεί με αξιοπιστία το βρώμικο νερό που περιέχει σωματίδια βρωμιάς διαμέτρου έως 20 mm. Επιπλέον, το μεταβλητό καλάθι φίλτρου μπορεί πολύ γρήγορα να αλλάξει από τη ρύθμιση βρώμικου νερού σε επίπεδη συλλογή για αποτελέσματα στεγνώματος έως 1 mm. Με μέγιστη χωρητικότητα 16.000 l/h, η SP 16.000 Dual είναι ιδανική για την άντληση νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια, λίμνες κήπου και πισίνες. Η στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης – μια δοκιμασμένη λύση από τη σειρά μας Professional – διασφαλίζει ότι η αντλία έχει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής. Μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα μέσω ενός πλωτηροδιακόπτη. Ο πλωτήρας είναι επίσης στερεωμένος σε ράγα και μπορεί να ρυθμιστεί κατακόρυφα για άντληση σε χαμηλό επίπεδο. Οι εύκαμπτοι σωλήνες 1", 1 1/4" και 1 1/2" μπορούν να συνδεθούν γρήγορα και απλά μέσω των σπειρωμάτων σύνδεσης Quick Connect.