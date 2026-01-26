Υποβρύχια αντλία επίπεδης αναρρόφησης ακάθαρτου νερού SP 16.000 Dual
Αντλεί έως και 16.000 l/h καθαρού και βρώμικου νερού: Η στιβαρή υποβρύχια αντλία SP 16.000 Dual με λειτουργία 2 σε 1 για βρώμικα νερά, επίπεδη αναρρόφηση 1 mm και πλωτηροδιακόπτη ρυθμιζόμενου ύψους.
Χάρη στη λειτουργία 2-σε-1, η στιβαρή υποβρύχια αντλία SP 16.000 Dual μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για καθαρό όσο και για βρώμικο νερό και αντλεί με αξιοπιστία το βρώμικο νερό που περιέχει σωματίδια βρωμιάς διαμέτρου έως 20 mm. Επιπλέον, το μεταβλητό καλάθι φίλτρου μπορεί πολύ γρήγορα να αλλάξει από τη ρύθμιση βρώμικου νερού σε επίπεδη συλλογή για αποτελέσματα στεγνώματος έως 1 mm. Με μέγιστη χωρητικότητα 16.000 l/h, η SP 16.000 Dual είναι ιδανική για την άντληση νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια, λίμνες κήπου και πισίνες. Η στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης – μια δοκιμασμένη λύση από τη σειρά μας Professional – διασφαλίζει ότι η αντλία έχει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής. Μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα μέσω ενός πλωτηροδιακόπτη. Ο πλωτήρας είναι επίσης στερεωμένος σε ράγα και μπορεί να ρυθμιστεί κατακόρυφα για άντληση σε χαμηλό επίπεδο. Οι εύκαμπτοι σωλήνες 1", 1 1/4" και 1 1/2" μπορούν να συνδεθούν γρήγορα και απλά μέσω των σπειρωμάτων σύνδεσης Quick Connect.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κεραμική σφράγισηΓια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
2 σε 1 λειτουργίαΓια αναρρόφηση ακάθαρτου νερού και επίπεδη αναρρόφηση έως 1 mm. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας προσαρμόζοντας το καλάθι φίλτρου.
Ρυθμιζόμενου ύψους πλωτηροδιακόπτηςΑυξάνει την ευελιξία όταν ανάβει και σβήνει ο διακόπτης των αντλιών και αποτρέπει την ξηρή λειτουργία.
Quick Connect
- Σπείρωμα σύνδεσης για γρήγορη και απλή σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2" ή σύνδεσης G1.
Σχεδιασμένο για ακάθαρτο νερό
- Αξιόπιστη άντληση νερού με ρύπους μεγέθους έως και 20 χιλιοστά
Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Για μεταβολή σε συνεχή λειτουργία.
Βολική χειρολαβή
- Άνετο στο να το κρατάς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκράτηση σχοινιού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|550
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 16000
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Υψος πάραδοσης (m)
|9
|Πίεση (bar)
|max. 0,9
|Μέγεθος σωματιδίων (mm)
|max. 20
|Βάθος βύθισης (m)
|max. 7
|Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα (mm)
|1
|Ύψος νερού που έχει απομείνει (mm)
|1
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1 1/2
|Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης
|G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|10
|Τάση (V)
|230 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|237 x 241 x 279
Πεδίο προμήθειας
- Λάστιχο σύνδεσης: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Εξοπλισμός
- Βολική χειρολαβή
- Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου
- Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- 2 σε 1 λειτουργία
- Ευέλικτος, ρυθμιζόμενος καθ' ύψος πλωτηροδιακόπτης
- Κεραμική σφράγιση
- Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού
- Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.
Πεδία εφαρμογής
- Για την άντληση νερού από λίμνες κήπων.
- Για χρήση σε πλημυρισμένες περιοχές.
- Για ζημιά από νερό σε σπίτια και αποθήκες (διαρροή πλυντηρίου, εισροή υπόγειων υδάτων)
- Για άντληση υδάτων από πισίνες