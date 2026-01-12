Με μέγιστη χωρητικότητα αντλίας 5.500 λίτρα την ώρα, η SP 1Dirt είναι το ιδανικό μοντέλο για γρήγορη άντληση και κυκλοφορία νερού από πισίνες και λίμνες. Αξιόπιστα αντλεί καθαρό ή ακάθαρτο νερό με ρύπους μεγέθους έως και 20 χιλιοστών. Για μεγαλύτερους ρύπους, ένα προ-φίλτρο μπορεί να προσαρμοστεί, το οποίο προστατεύει την αντλία από το φράξιμο π.χ. από κλαδιά. Ο δακτύλιος ολίσθησης, τον οποίο γνωρίζουμε από τον επαγγελματικό τομέα, εγκαθίσταται σε όλες τις βυθιζόμενες αντλίες και εγγυάται επιπλέον διάρκεια ζωής. Επιπλέον εγγύηση 5 ετών παρέχεται. Επιπροσθέτως, η βυθιζόμενη αντλία άντλησης ακάθαρτου νερού είναι εξοπλισμένη με διακόπτη float, ο οποίος ανάβει και σβήνει την αντλία σύμφωνα με το επίπεδο νερού, προστατεύοντάς κατά της ξηρότητας. Και χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής του διακόπτη float, η αντλία μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα νερού, κάτω από επίπεδο νερού 25χιλιοστών. Επίσης πρακτικό: Η σύνδεση Quick Connection επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου.