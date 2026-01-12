Υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού SP1 Dirt
Στιβαρή και αξιόπιστη, η SP 1 Dirt βυθιζόμενη αντλία με χωρητικότητα 5.500l/h και διακόπτη πλωτήρα είναι η συμπαγής εισαγωγικού επιπέδου αντλία για άντληση και κυκλοφορία ακάθαρτου νερού.
Με μέγιστη χωρητικότητα αντλίας 5.500 λίτρα την ώρα, η SP 1Dirt είναι το ιδανικό μοντέλο για γρήγορη άντληση και κυκλοφορία νερού από πισίνες και λίμνες. Αξιόπιστα αντλεί καθαρό ή ακάθαρτο νερό με ρύπους μεγέθους έως και 20 χιλιοστών. Για μεγαλύτερους ρύπους, ένα προ-φίλτρο μπορεί να προσαρμοστεί, το οποίο προστατεύει την αντλία από το φράξιμο π.χ. από κλαδιά. Ο δακτύλιος ολίσθησης, τον οποίο γνωρίζουμε από τον επαγγελματικό τομέα, εγκαθίσταται σε όλες τις βυθιζόμενες αντλίες και εγγυάται επιπλέον διάρκεια ζωής. Επιπλέον εγγύηση 5 ετών παρέχεται. Επιπροσθέτως, η βυθιζόμενη αντλία άντλησης ακάθαρτου νερού είναι εξοπλισμένη με διακόπτη float, ο οποίος ανάβει και σβήνει την αντλία σύμφωνα με το επίπεδο νερού, προστατεύοντάς κατά της ξηρότητας. Και χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής του διακόπτη float, η αντλία μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα νερού, κάτω από επίπεδο νερού 25χιλιοστών. Επίσης πρακτικό: Η σύνδεση Quick Connection επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κεραμική σφράγισηΓια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
ΠλωτηροδιακόπτηςΑνάβει και σβήνει την αντλία ξανά σύμφωνα με το επίπεδο νερού, αποτρέποντας την ξηρή λειτουργία
Quick ConnectΣπείρωμα σύνδεσης
Σχεδιασμένο για ακάθαρτο νερό
- Αξιόπιστη άντληση νερού με ρύπους μεγέθους έως και 20 χιλιοστά
Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Για μεταβολή σε συνεχή λειτουργία.
Βολική χειρολαβή
- Άνετο στο να το κρατάς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκράτηση σχοινιού
Ισχυρό και εύκολο στην προσαρμογή προ-φίλτρο σαν αξεσουάρ
- Προστατεύει την αντλία από τη βαριά βρωμιά και έτσι αποτρέπει το μπλοκάρισμα της πτερωτής της αντλίας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|250
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 5500
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Υψος πάραδοσης (m)
|4,5
|Πίεση (bar)
|max. 0,45
|Μέγεθος σωματιδίων (mm)
|max. 20
|Βάθος βύθισης (m)
|max. 7
|Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα (mm)
|25
|Ύψος νερού που έχει απομείνει (mm)
|25
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης
|G1 εσωτερικό σπείρωμα
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|10
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Πεδίο προμήθειας
- Λάστιχο σύνδεσης: 1 1/4''
Εξοπλισμός
- Βολική χειρολαβή
- Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου
- Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Πλωτηροδιακόπτης
- Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού
- Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.
- Κεραμική σφράγιση