Αντλία βαρελιού BP 2.000-18 BARREL

Η αντλία βαρελιού μπαταρίας BP 2.000-18 Barrel καθιστά δυνατή τη χρήση πολύτιμου βρόχινου νερού από το βαρέλι και σε κήπους χωρίς σύνδεση ρεύματος. Αυτό δεν εξοικονομεί μόνο πόσιμο νερό, αλλά και χρήματα.

Βιώσιμη και οικονομική: Η αντλία βαρελιού μπαταρίας BP 2.000-18 Barrel είναι η τέλεια λύση για κήπους χωρίς σύνδεση ρεύματος και η τέλεια αντικατάσταση του ποτιστηρίου. Το ακριβό πόσιμο νερό εξοικονομείται χάρη στο δωρεάν, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά νερό της βροχής. Ο σφιγκτήρας στερέωσης κάννης εξασφαλίζει όχι μόνο τέλεια στερέωση για διαφορετικές κάννες, αλλά και εργονομικη λειτουργία χάρη στον διακόπτη On/Off, καθώς και στην επιλογή τοποθέτησης της μπαταρίας. Χάρη στο διαφανές κάλυμμα της μπαταρίας, ο χρήστης έχει τέλεια θέα στην οθόνη της μπαταρίας σε πραγματικό χρόνο. Για να διασφαλίσετε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας δεν τσακίζεται κατά το πότισμα από την κάννη, υπάρχει ένας οδηγός σωλήνα που εγγυάται σταθερή ροή νερού. Ανάλογα με τις απαιτήσεις και την περιοχή εφαρμογής, αυτός ο οδηγός σωλήνα μπορεί να τοποθετηθεί σε 3 θέσεις: είτε κουμπωμένος στη θέση του στα αριστερά ή δεξιά της βάσης της κάννης της μπαταρίας, είτε χαλαρός σε ελεύθερο χώρο στην άκρη της κάννης. Χάρη στο μικρό της μέγεθος, η ελαφριά αντλία μπορεί επίσης να χωρέσει σε στενά ανοίγματα βαρελιών για παράδειγμα δοχεία IBC. Το ενσωματωμένο προφίλτρο προστατεύει την αντλία από μόλυνση.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντλία βαρελιού BP 2.000-18 BARREL: Μεταβλητή θέση εξόδου σωλήνα σε 3 θέσεις
Μεταβλητή θέση εξόδου σωλήνα σε 3 θέσεις
Τέλεια προσαρμογή σε κάθε εφαρμογή.
Αντλία βαρελιού BP 2.000-18 BARREL: Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
Τεχνολογία πραγματικού χρόνου με οθόνη μπαταρίας LCD: χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα της μπαταρίας. Μεγάλη και ισχυρή, χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου. Η αποσπώμενη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταρίας 18 V της Kärcher.
Αντλία βαρελιού BP 2.000-18 BARREL: Ευέλικτη συσκευή σύσφιξης
Ευέλικτη συσκευή σύσφιξης
Άριστο κράτημα κάθε κύλινδρου αντλίας χάρη στην πολύ υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης
Ελαφρύ
  • Η αντλία χωράει σε στενά ανοίγματα (π.χ. δοχείο IBC).
Προσαρμοζόμενο μήκος για το λάστιχο
  • Άριστη προσαρμογή σε διαφορετικά βάθη κυλίνδρου αντλίας.
Στήριγμα μπαταρίας σε βαρέλι
  • Σταθερή τοποθέτηση μπαταρίας.
Ενσωματωμένος διακόπτης On/Off στη βάση μπαταρίας
  • Φιλική προς την πλάτη, εργονομική λειτουργία χωρίς σκύψιμο.
Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
  • Αποφυγή συστροφής εύκαμπτου σωλήνα και συνεπώς σταθερής ροής νερού.
Ενσωματωμένο προ φίλτρο
  • Προστατεύει την αντλία από τη μόλυνση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της και τη λειτουργική της αξιοπιστία
Διαφανές κάλυμμα
  • Ιδανική προβολή της οθόνης μπαταρίας LCD.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W) 80
Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h) < 2000
Υψος πάραδοσης (m) max. 20
Πίεση (bar) max. 2
Βάθος βύθισης (m) max. 1,8
Θερμοκρασία παράδοσης (°C) max. 35
Τάση (V) 18
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min) max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 1,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 173 x 135 x 316

Πεδίο προμήθειας

  • Στήριγμα μπαταρίας σε βαρέλι
  • Λάστιχο, προσαρμοζόμενο μήκος
  • Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα

Εξοπλισμός

  • Δυνατότητα στερέωσης
  • Μόνιμο προ φίλτρο
  • Ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
  • Διακόπτης κυκλώματος υπερέντασης
Αντλία βαρελιού BP 2.000-18 BARREL
Αντλία βαρελιού BP 2.000-18 BARREL
Αντλία βαρελιού BP 2.000-18 BARREL
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού
Εξαρτήματα
Όλα τα προϊόντα μπαταρίας που είναι συμβατά με αυτό τον τύπο μπαταρίας