Βιώσιμη και οικονομική: Η αντλία βαρελιού μπαταρίας BP 2.000-18 Barrel είναι η τέλεια λύση για κήπους χωρίς σύνδεση ρεύματος και η τέλεια αντικατάσταση του ποτιστηρίου. Το ακριβό πόσιμο νερό εξοικονομείται χάρη στο δωρεάν, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά νερό της βροχής. Ο σφιγκτήρας στερέωσης κάννης εξασφαλίζει όχι μόνο τέλεια στερέωση για διαφορετικές κάννες, αλλά και εργονομικη λειτουργία χάρη στον διακόπτη On/Off, καθώς και στην επιλογή τοποθέτησης της μπαταρίας. Χάρη στο διαφανές κάλυμμα της μπαταρίας, ο χρήστης έχει τέλεια θέα στην οθόνη της μπαταρίας σε πραγματικό χρόνο. Για να διασφαλίσετε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας δεν τσακίζεται κατά το πότισμα από την κάννη, υπάρχει ένας οδηγός σωλήνα που εγγυάται σταθερή ροή νερού. Ανάλογα με τις απαιτήσεις και την περιοχή εφαρμογής, αυτός ο οδηγός σωλήνα μπορεί να τοποθετηθεί σε 3 θέσεις: είτε κουμπωμένος στη θέση του στα αριστερά ή δεξιά της βάσης της κάννης της μπαταρίας, είτε χαλαρός σε ελεύθερο χώρο στην άκρη της κάννης. Χάρη στο μικρό της μέγεθος, η ελαφριά αντλία μπορεί επίσης να χωρέσει σε στενά ανοίγματα βαρελιών για παράδειγμα δοχεία IBC. Το ενσωματωμένο προφίλτρο προστατεύει την αντλία από μόλυνση.