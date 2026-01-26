Αντλία βαρελιού BP 2.000-18 BARREL
Η αντλία βαρελιού μπαταρίας BP 2.000-18 Barrel καθιστά δυνατή τη χρήση πολύτιμου βρόχινου νερού από το βαρέλι και σε κήπους χωρίς σύνδεση ρεύματος. Αυτό δεν εξοικονομεί μόνο πόσιμο νερό, αλλά και χρήματα.
Βιώσιμη και οικονομική: Η αντλία βαρελιού μπαταρίας BP 2.000-18 Barrel είναι η τέλεια λύση για κήπους χωρίς σύνδεση ρεύματος και η τέλεια αντικατάσταση του ποτιστηρίου. Το ακριβό πόσιμο νερό εξοικονομείται χάρη στο δωρεάν, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά νερό της βροχής. Ο σφιγκτήρας στερέωσης κάννης εξασφαλίζει όχι μόνο τέλεια στερέωση για διαφορετικές κάννες, αλλά και εργονομικη λειτουργία χάρη στον διακόπτη On/Off, καθώς και στην επιλογή τοποθέτησης της μπαταρίας. Χάρη στο διαφανές κάλυμμα της μπαταρίας, ο χρήστης έχει τέλεια θέα στην οθόνη της μπαταρίας σε πραγματικό χρόνο. Για να διασφαλίσετε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας δεν τσακίζεται κατά το πότισμα από την κάννη, υπάρχει ένας οδηγός σωλήνα που εγγυάται σταθερή ροή νερού. Ανάλογα με τις απαιτήσεις και την περιοχή εφαρμογής, αυτός ο οδηγός σωλήνα μπορεί να τοποθετηθεί σε 3 θέσεις: είτε κουμπωμένος στη θέση του στα αριστερά ή δεξιά της βάσης της κάννης της μπαταρίας, είτε χαλαρός σε ελεύθερο χώρο στην άκρη της κάννης. Χάρη στο μικρό της μέγεθος, η ελαφριά αντλία μπορεί επίσης να χωρέσει σε στενά ανοίγματα βαρελιών για παράδειγμα δοχεία IBC. Το ενσωματωμένο προφίλτρο προστατεύει την αντλία από μόλυνση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεταβλητή θέση εξόδου σωλήνα σε 3 θέσειςΤέλεια προσαρμογή σε κάθε εφαρμογή.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 VΤεχνολογία πραγματικού χρόνου με οθόνη μπαταρίας LCD: χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα της μπαταρίας. Μεγάλη και ισχυρή, χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου. Η αποσπώμενη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταρίας 18 V της Kärcher.
Ευέλικτη συσκευή σύσφιξηςΆριστο κράτημα κάθε κύλινδρου αντλίας χάρη στην πολύ υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης
Ελαφρύ
- Η αντλία χωράει σε στενά ανοίγματα (π.χ. δοχείο IBC).
Προσαρμοζόμενο μήκος για το λάστιχο
- Άριστη προσαρμογή σε διαφορετικά βάθη κυλίνδρου αντλίας.
Στήριγμα μπαταρίας σε βαρέλι
- Σταθερή τοποθέτηση μπαταρίας.
Ενσωματωμένος διακόπτης On/Off στη βάση μπαταρίας
- Φιλική προς την πλάτη, εργονομική λειτουργία χωρίς σκύψιμο.
Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
- Αποφυγή συστροφής εύκαμπτου σωλήνα και συνεπώς σταθερής ροής νερού.
Ενσωματωμένο προ φίλτρο
- Προστατεύει την αντλία από τη μόλυνση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της και τη λειτουργική της αξιοπιστία
Διαφανές κάλυμμα
- Ιδανική προβολή της οθόνης μπαταρίας LCD.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|80
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 2000
|Υψος πάραδοσης (m)
|max. 20
|Πίεση (bar)
|max. 2
|Βάθος βύθισης (m)
|max. 1,8
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Τάση (V)
|18
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|173 x 135 x 316
Πεδίο προμήθειας
- Στήριγμα μπαταρίας σε βαρέλι
- Λάστιχο, προσαρμοζόμενο μήκος
- Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
Εξοπλισμός
- Δυνατότητα στερέωσης
- Μόνιμο προ φίλτρο
- Ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- Διακόπτης κυκλώματος υπερέντασης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού