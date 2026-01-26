Νερό μη πόσιμο χαμηλού κόστους για πλυντήρια ρούχων, νερό τουαλέτας κ.λπ.: Η εντυπωσιακή αντλία ώθησης BP3 Home πληροί τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της Kärcher και προμηθεύει τα νοικοκυριά με μια αξιόπιστη πηγή νερού. Επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται και να χρησιμοποιούν εύκολα εναλλακτικές πηγές νερού, όπως πηγάδια ή στέρνες - αυτόματα, με τη σωστή πίεση και χωρητικότητα. Το BP 3.200 Home απενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την ποσότητα νερού που απαιτείται. Η αντλία είναι εξοπλισμένη με ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, όπως βαλβίδα αντεπιστροφής, ενσωματωμένο δείκτη πίεσης, δοχείο αντιστάθμισης πίεσης (19 λίτρα) και θερμική προστασία. Η εργονομική λαβή μεταφοράς καθιστά εύκολο τον χειρισμό και τη μεταφορά. Η βάση της αντλίας μπορεί να στερεωθεί στο πάτωμα με βίδες, διασφαλίζοντας ότι η αντλία στέκεται με ασφάλεια. Το BP 3.200 Home είναι εύκολο στη χρήση με διακόπτη on/off απευθείας στην αντλία. Υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, όπως η φλάντζα από ανοξείδωτο χάλυβα και ο άξονας του κινητήρα δεν φαίνονται μόνο ελκυστικά, αλλά εγγυώνται επίσης μια επιπλέον μεγάλη διάρκεια ζωής.