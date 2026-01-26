Οικιακή παροχή νερού BP 3.200 Home
Η ισχυρή αντλία ώθησης BP 3.200 Home με ενσωματωμένο δοχείο αντιστάθμισης πίεσης παρέχει αυτόματα μη πόσιμο νερό χαμηλού κόστους σε ολόκληρο το σπίτι.
Νερό μη πόσιμο χαμηλού κόστους για πλυντήρια ρούχων, νερό τουαλέτας κ.λπ.: Η εντυπωσιακή αντλία ώθησης BP3 Home πληροί τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της Kärcher και προμηθεύει τα νοικοκυριά με μια αξιόπιστη πηγή νερού. Επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται και να χρησιμοποιούν εύκολα εναλλακτικές πηγές νερού, όπως πηγάδια ή στέρνες - αυτόματα, με τη σωστή πίεση και χωρητικότητα. Το BP 3.200 Home απενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την ποσότητα νερού που απαιτείται. Η αντλία είναι εξοπλισμένη με ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, όπως βαλβίδα αντεπιστροφής, ενσωματωμένο δείκτη πίεσης, δοχείο αντιστάθμισης πίεσης (19 λίτρα) και θερμική προστασία. Η εργονομική λαβή μεταφοράς καθιστά εύκολο τον χειρισμό και τη μεταφορά. Η βάση της αντλίας μπορεί να στερεωθεί στο πάτωμα με βίδες, διασφαλίζοντας ότι η αντλία στέκεται με ασφάλεια. Το BP 3.200 Home είναι εύκολο στη χρήση με διακόπτη on/off απευθείας στην αντλία. Υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, όπως η φλάντζα από ανοξείδωτο χάλυβα και ο άξονας του κινητήρα δεν φαίνονται μόνο ελκυστικά, αλλά εγγυώνται επίσης μια επιπλέον μεγάλη διάρκεια ζωής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό και μακράς διάρκειαςΗ Kärcher προσφέρει 5ετή επέκταση εγγύησης
Ολοκληρωμένη θερμική προστασίαΛειτουργία προστασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης της αντλίας.
Φλάτζα και άξονας από ανοξείδωτο ατσάλιΑνθεκτικά υλικά για μεγάλη διάρκεια ζωής
Ενσωματωμένη μέτρηση πίεσης
- Τέλειος έλεγχος και συντήρηση
Βέλτιστοι προσαρμογείς
- Βέλτιστο σύστημα σφράγισης για εύκολη σύνδεση της αντλίας χωρίς εργαλεία
Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Εύκολο γέμισμα πριν τη χρήση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|600
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 3200
|Υψος πάραδοσης (m)
|max. 36
|Πίεση (bar)
|max. 3,6
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|1,5 - 2,8
|Μέγιστο ύψος αναρρόφησης (m)
|8
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|10,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|12,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|439 x 269 x 517
Πεδίο προμήθειας
- Περιλαμβάνει δυο αντάπτορες συνδέσης για αντλία G1
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο δοχείο υπερχύλισης: 19 l
- Ενσωματωμένη μέτρηση πίεσης
- Αδιάβροχος διακόπτης on/off / για προστασία από το πιτσίλισμα
- Θερμοστάτης
- Φλάτζα και άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι
- Περιλαμβάνει αντεπίστροφη βαλβίδα
- Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Βαλβίδα αποστράγγισης νερού
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Παροχή νερού για οικιακές τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων