Αντλία κήπου BP 4.500 Garden
Ισχυρή και ανθεκτική: η αντλία κήπου BP 4.500 Garden είναι η ιδανική λύση για φιλικό προς το περιβάλλον πότισμα κήπων από εναλλακτικές πηγές νερού όπως στέρνες, δεξαμενές κ.λπ.
Η συμπαγής, στιβαρή και μακράς διαρκείας αντλία κήπου BP 4.500 Garden είναι το τέλειο αρχικό μοντέλο για πότισμα κήπων με νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως δεξαμενές. Η αντλία εντυπωσιάζει με την υψηλή ισχύ αναρρόφησης και τη βέλτιστη απόδοση πίεσης. Το BP 4.500 Garden μπορεί να μεταφερθεί εύκολα χάρη στην εργονομική λαβή και το χαμηλό βάρος του. Η αντλία κήπου δεν χρειάζεται επίσης συντήρηση και μπορεί να συνδεθεί χωρίς την χρήση εργαλείων. Η συσκευή μπορεί εύκολα να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας έναν μεγάλο ποδοδιακόπτη. Η χρήση υλικών υψηλής ποιότητας εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής. Η Kärcher προσφέρει επίσης εκτεταμένη εγγύηση πέντε ετών. Επιπλέον: Με έναν ηλεκτρονικό διακόπτη πίεσης, το BP 4.500 Garden μπορεί να αναβαθμιστεί σε αντλία με αυτόματη λειτουργία Start/Stop. Αυτό σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη άνεση όσον αφορά το πότισμα του κήπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό: Η αναβαθμισμένη αντλία είναι ιδανική για την παροχή μη πόσιμου νερού στο νοικοκυριό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό και μακράς διάρκειαςΗ Kärcher προσφέρει 5ετή επέκταση εγγύησης
Άνετος ποδοδιακόπτηςΕύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Βέλτιστη αναρρόφησηΗ ποιοτική αντλία χωρίς κόπο αναρροφά νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από τη στέρνα
Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Εύκολο γέμισμα πριν τη χρήση.
Κοχλίας αποστράγγισης
- Άριστη προστασία κατά του παγετού.
Βέλτιστοι προσαρμογείς
- Βέλτιστο σύστημα σφράγισης για εύκολη σύνδεση της αντλίας χωρίς εργαλεία
Εργονομική λαβή
- Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|550
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 4500
|Υψος πάραδοσης (m)
|max. 36
|Πίεση (bar)
|max. 3,6
|Ύψος αναρρόφησης (m)
|8
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|1,5
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Πεδίο προμήθειας
- Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1
Εξοπλισμός
- Bελτιστοποιημένη ένωση
- Άνετος ποδοδιακόπτης
- Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Βαλβίδα αποστράγγισης νερού
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια