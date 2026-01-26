Η συμπαγής, στιβαρή και μακράς διαρκείας αντλία κήπου BP 4.500 Garden είναι το τέλειο αρχικό μοντέλο για πότισμα κήπων με νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως δεξαμενές. Η αντλία εντυπωσιάζει με την υψηλή ισχύ αναρρόφησης και τη βέλτιστη απόδοση πίεσης. Το BP 4.500 Garden μπορεί να μεταφερθεί εύκολα χάρη στην εργονομική λαβή και το χαμηλό βάρος του. Η αντλία κήπου δεν χρειάζεται επίσης συντήρηση και μπορεί να συνδεθεί χωρίς την χρήση εργαλείων. Η συσκευή μπορεί εύκολα να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας έναν μεγάλο ποδοδιακόπτη. Η χρήση υλικών υψηλής ποιότητας εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής. Η Kärcher προσφέρει επίσης εκτεταμένη εγγύηση πέντε ετών. Επιπλέον: Με έναν ηλεκτρονικό διακόπτη πίεσης, το BP 4.500 Garden μπορεί να αναβαθμιστεί σε αντλία με αυτόματη λειτουργία Start/Stop. Αυτό σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη άνεση όσον αφορά το πότισμα του κήπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό: Η αναβαθμισμένη αντλία είναι ιδανική για την παροχή μη πόσιμου νερού στο νοικοκυριό.