Αντλία κήπου BP 4.500 Garden

Ισχυρή και ανθεκτική: η αντλία κήπου BP 4.500 Garden είναι η ιδανική λύση για φιλικό προς το περιβάλλον πότισμα κήπων από εναλλακτικές πηγές νερού όπως στέρνες, δεξαμενές κ.λπ.

Η συμπαγής, στιβαρή και μακράς διαρκείας αντλία κήπου BP 4.500 Garden είναι το τέλειο αρχικό μοντέλο για πότισμα κήπων με νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως δεξαμενές. Η αντλία εντυπωσιάζει με την υψηλή ισχύ αναρρόφησης και τη βέλτιστη απόδοση πίεσης. Το BP 4.500 Garden μπορεί να μεταφερθεί εύκολα χάρη στην εργονομική λαβή και το χαμηλό βάρος του. Η αντλία κήπου δεν χρειάζεται επίσης συντήρηση και μπορεί να συνδεθεί χωρίς την χρήση εργαλείων. Η συσκευή μπορεί εύκολα να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας έναν μεγάλο ποδοδιακόπτη. Η χρήση υλικών υψηλής ποιότητας εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής. Η Kärcher προσφέρει επίσης εκτεταμένη εγγύηση πέντε ετών. Επιπλέον: Με έναν ηλεκτρονικό διακόπτη πίεσης, το BP 4.500 Garden μπορεί να αναβαθμιστεί σε αντλία με αυτόματη λειτουργία Start/Stop. Αυτό σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη άνεση όσον αφορά το πότισμα του κήπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό: Η αναβαθμισμένη αντλία είναι ιδανική για την παροχή μη πόσιμου νερού στο νοικοκυριό.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντλία κήπου BP 4.500 Garden: Στιβαρό και μακράς διάρκειας
Στιβαρό και μακράς διάρκειας
Η Kärcher προσφέρει 5ετή επέκταση εγγύησης
Αντλία κήπου BP 4.500 Garden: Άνετος ποδοδιακόπτης
Άνετος ποδοδιακόπτης
Εύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Αντλία κήπου BP 4.500 Garden: Βέλτιστη αναρρόφηση
Βέλτιστη αναρρόφηση
Η ποιοτική αντλία χωρίς κόπο αναρροφά νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από τη στέρνα
Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
  • Εύκολο γέμισμα πριν τη χρήση.
Κοχλίας αποστράγγισης
  • Άριστη προστασία κατά του παγετού.
Βέλτιστοι προσαρμογείς
  • Βέλτιστο σύστημα σφράγισης για εύκολη σύνδεση της αντλίας χωρίς εργαλεία
Εργονομική λαβή
  • Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W) 550
Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h) < 4500
Υψος πάραδοσης (m) max. 36
Πίεση (bar) max. 3,6
Ύψος αναρρόφησης (m) 8
Θερμοκρασία παράδοσης (°C) max. 35
Σύνδεση με σπείρωμα G1
Καλώδιο ρεύματος (m) 1,5
Τάση (V) 230 - 240
Συχνότητα (Hz) 50
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 6,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 7,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 372 x 186 x 231

Πεδίο προμήθειας

  • Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1

Εξοπλισμός

  • Bελτιστοποιημένη ένωση
  • Άνετος ποδοδιακόπτης
  • Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
  • Βαλβίδα αποστράγγισης νερού
  • Εργονομική λαβή μεταφοράς
Αντλία κήπου BP 4.500 Garden
Αντλία κήπου BP 4.500 Garden
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια
Εξαρτήματα