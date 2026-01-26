Αντλία κήπου BP 4.500 Garden Set Plus
Το έτοιμο προς χρήση πλήρες σετ για αρχάριους: το "BP 4.500 Garden Set Plus" περιλαμβάνεται. αντλία κήπου, σωλήνα αναρρόφησης και κήπου. Ιδανικό για πότισμα κήπων με εναλλακτικές πηγές νερού.
Αυτό το πρακτικό σετ περιέχει όλα όσα χρειάζεσαι για το πότισμα του κήπου από στέρνες. Το αποκορύφωμα είναι, φυσικά, η συμπαγής και μακράς διάρκειας αντλία κήπου BP 4.500 Garden, η οποία εντυπωσιάζει με τη μεγάλη ισχύ αναρρόφησης και τη βέλτιστη απόδοση πίεσης. Και όπως όλες οι αντλίες κήπου Kärcher, δεν χρειάζεται συντήρηση, μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς εργαλεία και μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί άνετα χάρη στον μεγάλο ποδοδιακόπτη. Επιπλέον, η αντλία ποτίσματος μπορεί να αναβαθμιστεί με αυτόματη λειτουργία start/stop (μέσω ηλεκτρονικού διακόπτη πίεσης) – για ακόμα μεγαλύτερη άνεση στον κήπο ή για την παροχή νερού στο σπίτι. Το σετ αντλίας κήπου συμπληρώνεται από έναν σπειροειδή σωλήνα ανθεκτικό στην αναρρόφηση μήκους 3,5 μέτρων που περιλαμβάνει φίλτρο και βαλβίδα αντεπιστροφής (σπείρωμα σύνδεσης G1, διάμετρος 3/4"), εύκαμπτο σωλήνα Kärcher PrimoFlex® 20 μέτρων (διάμετρος 1/2") και ακροφύσιο, υποδοχές και προσαρμογέας βρύσης. Χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά του, αυτό το σετ θα σας προσφέρει ευχαρίστηση για ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η Kärcher προσφέρει προαιρετική επέκταση εγγύησης στα 5 έτη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό και μακράς διάρκειαςΗ Kärcher προσφέρει 5ετή επέκταση εγγύησης
Άνετος ποδοδιακόπτηςΕύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Έτοιμο για άμεση χρήσηΠεριλαμβάνει πλήρες σετ σπιράλ και λάστιχου κήπου έτοιμο προς σύνδεση για άμεση χρήση.
Βέλτιστη αναρρόφηση
- Η υψηλής ποιότητας αντλία αναρροφά αυτόματα νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από στέρνα.
Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Εύκολο γέμισμα πριν τη χρήση.
Κοχλίας αποστράγγισης
- Άριστη προστασία κατά του παγετού.
Βέλτιστοι προσαρμογείς
- Βέλτιστο σύστημα σφράγισης για εύκολη σύνδεση της αντλίας χωρίς εργαλεία
Εργονομική λαβή
- Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|550
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 4500
|Υψος πάραδοσης (m)
|max. 36
|Πίεση (bar)
|max. 3,6
|Ύψος αναρρόφησης (m)
|8
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|1,5
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Πεδίο προμήθειας
- Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1
- Περιλαμβάνει σετ λάστιχου αναρρόφησης
- Περιλαμβάνει σετ ποτίσματος κήπου
Εξοπλισμός
- Bελτιστοποιημένη ένωση
- Άνετος ποδοδιακόπτης
- Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Βαλβίδα αποστράγγισης νερού
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια