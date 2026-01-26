Αντλία κήπου BP 4.500 Garden Set Plus

Αυτό το πρακτικό σετ περιέχει όλα όσα χρειάζεσαι για το πότισμα του κήπου από στέρνες. Το αποκορύφωμα είναι, φυσικά, η συμπαγής και μακράς διάρκειας αντλία κήπου BP 4.500 Garden, η οποία εντυπωσιάζει με τη μεγάλη ισχύ αναρρόφησης και τη βέλτιστη απόδοση πίεσης. Και όπως όλες οι αντλίες κήπου Kärcher, δεν χρειάζεται συντήρηση, μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς εργαλεία και μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί άνετα χάρη στον μεγάλο ποδοδιακόπτη. Επιπλέον, η αντλία ποτίσματος μπορεί να αναβαθμιστεί με αυτόματη λειτουργία start/stop (μέσω ηλεκτρονικού διακόπτη πίεσης) – για ακόμα μεγαλύτερη άνεση στον κήπο ή για την παροχή νερού στο σπίτι. Το σετ αντλίας κήπου συμπληρώνεται από έναν σπειροειδή σωλήνα ανθεκτικό στην αναρρόφηση μήκους 3,5 μέτρων που περιλαμβάνει φίλτρο και βαλβίδα αντεπιστροφής (σπείρωμα σύνδεσης G1, διάμετρος 3/4"), εύκαμπτο σωλήνα Kärcher PrimoFlex® 20 μέτρων (διάμετρος 1/2") και ακροφύσιο, υποδοχές και προσαρμογέας βρύσης. Χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά του, αυτό το σετ θα σας προσφέρει ευχαρίστηση για ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η Kärcher προσφέρει προαιρετική επέκταση εγγύησης στα 5 έτη.